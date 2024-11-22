網上熱話｜港女嗌外賣驚見湯中有蜈蚣 苦呻以後唔再幫襯 網民：廚房佬係咪發緊夢

幾時都話唔可以得罪餐廳的人，只因永遠唔知道對方會唔會在食物中加料，不過若然係叫外賣又或者係意外又點計呢？日前一位港女在社交平台上崩潰發文，直指自己近日叫燒味飯加湯外賣，但一撈起個湯，竟然驚見巨大蜈蚣，令她崩潰的同時亦令一眾網民極度震驚！

港女嗌外賣燒味飯+湯 驚見湯中有蜈蚣 日前，一位港女在社交平台上崩潰發文，指自己叫外賣時遇上巨大蟲蟲。從她上傳的照片中，可見她經外賣平台落單「切雞紅腸燒味雙拼飯」及一個湯，惟當她收到外賣撈起碗湯時，竟在碗內發現一隻巨大蜈蚣，場面驚人。

苦呻以後唔再幫襯 食環咁回應 事主崩潰地表示「真係一次比一次黐線」、「我以後唔會再嗌外賣了」，更苦呻自己「肚痾緊」。她又稱已將事情上報予食環署，食環職員事後致電，指接到食物內有昆蟲的投訴，事主再強調湯裡有蜈蚣，連食環職員都嚇一嚇表示「下，有蜈蚣啊？」

網民：廚房佬係咪發緊夢 涉事食店已經外賣平台向事主退款，但事主就講笑指「想要精神損失費」。事主的崩潰經歷引來大批網民留言熱議，有相同經歷的網民留言圍爐取暖，「我哋可以做fd啦，我上次食到曱甴」，而有曾經食到飾物的網民直指「你地就好啦，爆傳說寵物，我爆神話裝備……」，亦有網民鬧爆餐廳「點解可以有蜈蚣」、「老人家話蜈蚣通常都係一對對咁出沒。會唔會有另一條仲係個煲入面」、「個廚房佬發緊夢」。