每個人都有穿衣自由，但有時衣著太出眾的話，不單會成為街上焦點，更會令到他人感到尷尬，唔知應該望邊好。早前一位網民就在社交平台上發文，直指自己在近日搭飛機時，在上機一刻驚見一位身穿性感透視裝的大媽，令她不禁偷拍表示遇到「機場奇觀」。

網民搭飛機 上機遇性感大媽 搭飛機的衣著最緊要舒適，只因機程快極都超過1小時，要在有限的空間內坐得舒服的話，一身裝扮的確十分重要。不過舒服還舒服，飛機始終都是公眾場所，在考慮個人需要的同時，都要顧慮他人感受。近日有網民在乘搭飛機時，在臨上機的路上看到一位性感大媽，令她不禁偷拍上傳至社交平台，揚言遇上「機場奇觀」。

黑絲透視裝極性感 從她上傳的照片中，可見一位短頭髮的大媽正帶著大量手提行李行入機艙，惟上身穿著白色皮外套的她下身卻十分清涼，僅穿有一條黑色絲襪配白色高跟短靴，在未有穿外褲的情況下透出內裡的白色內褲，旁人看到這身打扮難免會有點尷尬。

網民爆笑留言：忘記穿褲子了嗎 這位大媽的性感衣著除了引起發文者的關注，亦引來大批網民留言熱議。有網民表示「他穿好衣服要出門都不照鏡子的嗎？其實前面低頭也看得到欸」、「她忘了穿褲子，是不是出門太趕了」，又指「當眾裸露是違法吧，要報警」，更笑稱「這大媽不要以為穿高跟、套絲襪，再穿個透色的白內褲就想誘惑無知的少男」。惟亦有網民稱大媽可能誤會了絲襪的穿法，分享經驗指「我外配同事她是比較柬埔寨鄉下來的，她不知道這是我們台灣絲襪，當韻律褲穿整天上班，我告訴她，她才知道，她自己也傻眼！」、「大媽以為她穿的是不透明的legging吧」。