聖誕倒數月曆2024率先睇 各大美妝香水品牌月曆內藏禮物 (持續更新)

聖誕倒數月曆2024｜聖誕總是令人期待，踏入10月，Jo Malone、YSL、Sabon、Diptyque、嬌蘭、Paul & Joe Beaute、CHARLOTTE TILBURY及Bobbi Brown等各大品牌，已陸逐釋出聖誕倒數月曆2024的消息，部分更已經開賣！倒數月曆不單有充滿節日氣氛的包裝，每格都有各牌子的王牌產品，更有限量版的色調或香氣，只於該年聖誕發售，忠粉真的不要錯過！每日打開一格都有一份小禮物，令整個12月都充滿驚喜！以下將會持續整理不同品牌的倒數月曆，各位不妨期待一下！

聖誕倒數月曆 2024 ｜ Jo Malone London Advent Calendar 聖誕倒數日曆 $4,215 內藏24款芬芳四溢的小巧驚喜，以奢華獨特的方式倒數聖誕的來臨。倒數日曆披上聖誕復古玩味的繽紛印花節日限定新裝，並有一系列經典與節日獨家古龍水，迷你香氛蠟燭與縱寵身心產品，最後更有節日限定古龍水30ml作璀璨驚喜，為自己或摯愛送上難以忘懷的佳節芬芳回憶。 聖誕倒數月曆 2024 ｜ Jo Malone London Twelve Day Ornament Collection 12 天聖誕倒數日曆 $1,860 倒數月曆細選備受喜愛的英倫經典香氣，12款迷你古龍水、香氛蠟燭以及沐浴與身體產品，藏身於12個經典奶白聖誕掛飾之中，每天拆開一份芬芳驚喜，裝飾聖誕樹之餘芳香四溢。

聖誕倒數月曆 2024 ｜ Diptyque 聖誕倒數月曆禮盒 $3,750 香水倒數日曆的好處，是可以一次過試盡多款香氣！Diptyque今年的節日系列特別邀請英國藝術家 Lucy Sparrow設計，以色彩繽紛的戟絨布為主要的設計原料，創作一系列象徵冬日的元素，更有Lucy Sparrow 的戟絨布藝術作品等。 月曆禮盒的設計靈感源自針線盒並融合魔幻元素，內藏 25 個彩色小抽屜，並隱藏多重驚喜，包括3款新產品、迷你香氛蠟燭、經典香水、室內香氛噴霧、蠟燭配件及等，詮釋Lucy Sparrow 奇妙的想像世界。粉絲們一定要入手。開售日期：10月17日

聖誕倒數月曆 2024 ｜ Sisley 聖誕倒數月曆 Sisley今年請來英國藝術家 Fee Greening作畫，以巴黎的夢幻場景為設計元素，引領大家走進浪漫之都歡度佳節。為了迎接聖誕節，Fee Greening在倒數月曆包裝，細緻描畫了傳統節慶圖案，而每個小盒子都印上數字日期，裡面盛載著各種Sisley的護膚品、化妝品、香水以及HAIR rituel的產品，呈現出夢幻巴黎的主題。節日過後，聖誕倒數月曆亦可以保留再用，而每個盒子均可翻轉隱藏數字，可用作存放珠寶或其他飾物。由2024年11月8日起至12月31日，凡購買任何產品滿$6,800，可獲贈聖誕倒數月曆(價值$4,160) 。(每人限贈乙份，數量有限，送完即止)

聖誕倒數月曆 2024 ｜ ARMANI beauty 2024 ADVENT CALENDAR 聖誕倒數月曆 $3,480 ( 價值 $5,611) ARMANI beauty今年再度推出聖誕倒數月曆，設計靈感源自Giorgio Armani NEVE滑雪系列，將雪山剪影與高訂時裝的珍珠裝飾細節結合，配以貫徹品牌的標誌性紅色和金色為節日氛圍元素，內有 24 件驚喜產品，包含 11 件正裝王牌人氣產品，及迷你裝的皇牌化妝品、香水和護膚產品。 正裝產品包括剛推出的Prisma Glass鏡光水漾唇蜜及Lip Power輕柔緞亮唇膏，另有人氣產品如Lip Maestro Satin絲絨水漾唇釉、水潤絲光柔紗胭脂、薄紗眼影液、魅惑攝人纖長睫毛液及防水眼線筆，粉絲們必定要入手。 (推出日期：2024 年 11 月 1 日)

聖誕倒數月曆 2024 ｜ Cl é de Peau Beaut é 光幻夢城限量聖誕倒數月曆 $3,210 Clé de Peau Beauté首度推出香港獨家聖誕倒數月曆——光幻夢城限量聖誕倒數月曆，粉色盒面飾以巴黎著名的凱旋門，掀開後映入眼簾是一幅令人沉醉的巴黎地標建築地圖，仿佛在邀請每位進入一場夢幻之旅。奢華的12天倒數月曆內，有齊品牌今年的聖誕限量產品！另有6款精選旅行裝產品，令女生能一次盡享品牌的皇牌護膚及美妝產品。 倒數月曆更內藏限量版的City of Dreamlight 光幻夢城夢幻拼圖，為女孩的巴黎探索之旅留下永恆的印記，讓每個瞬間都成為美好的回憶。月曆於10月28日起在Clé de Peau Beauté香港專門店、專櫃及官方網站獨家發售。

聖誕倒數月曆2024｜Clé de Peau Beauté 光幻夢城限量聖誕倒數月曆 $3,210

聖誕倒數月曆 2024 ｜ PENHALIGON ’ S 聖誕倒數日曆 $4,400 PENHALIGON’S今年以烘焙為主題，推出多款節日禮盒及倒數月曆，這款「烘焙師的歡樂多寶盒」，以剛出爐的24種香味美食為靈感，內有限定版的Festive Folly蠟燭、30ml的Luna香水、Quercus香皂，還有可愛的限定版薑餅人鑰匙圈小掛飾，為大家打開節日的嗅覺大門。

聖誕倒數月曆2024｜PENHALIGON’S 聖誕倒數日曆 $4,400

聖誕倒數月曆 2024 ｜ Rituals 臻貴聖誕倒數月曆 $1,140 ( 價值 $1,950) 靈感源自Rituals的荷蘭傳統，這款魔幻聖誕村莊倒數月曆，以藝術手法詮釋舉世聞名的阿姆斯特丹運河與美麗建築，並在閃閃發光的LED燈下栩栩如生。24 款禮品包括創新產品、Private 系列暢銷產品、限量版、蠟燭以及兩款全尺寸產。

聖誕倒數月曆 2024 ｜法國嬌蘭 星鑽藍夜聖誕倒數月曆 $5,850 GUERLAIN的聖誔倒數月曆以SHALIMAR香氛的藍色為主調，蜂巢外盒內藏藝術沙龍迷你香氛瓶和香氛蠟燭、香氛陶瓷，還有多款迷你裝殿級蜂皇和御庭蘭花護膚品。25號巢室更完全以閃石覆蓋，內藏迷人的ROUGE G寶石唇膏，其唇膏盒飾以大量水晶，特為這獨特月曆而設計，反射迷人光采。開售日期：10月15日推出

聖誕倒數月曆 2024 ｜ mtm labo 2024 限量版聖誕倒數月曆 $1,680 (總值$5,480) 月曆設計靈感來著名日本設計師原研哉為品牌設計的產品瓶裝，以深綠色綻放出自然之力，內藏10款精選基礎護理產品，配合 [ 量膚定制 ] 為不同肌膚提供最貼心呵護，包括皇牌眼膜custom-blended eye mask及基礎護理—清潔﹑保濕﹑滋養等，亦具備面部專業護理療程、TIME by mtm labo醫學美容服務和SPA by mtm labo水療服務等現金禮遇。發售日期: 2024年11月11日

聖誕倒數月曆2024｜mtm labo 2024限量版聖誕倒數月曆 $1,680 (總值$5,480)

聖誕倒數月曆 2024 ｜ SHISEIDO x MIRROR 4 子限定閃亮珍藏禮盒及美妍組合 SHISEIDO資生堂與香港護膚代言人姜濤Keung To、盧瀚霆Anson Lo、呂爵安Edan及陳卓賢Ian，推出SHISEIDO x MIRROR 4子限定閃亮珍藏禮盒及美妍組合，除了SHISEIDO的王牌產品，更有MIRROR 4子專屬的珍藏相卡、聖誕掛牌、別針及匙扣，與粉絲一同倒數聖誕。品牌同時推出SHISEIDO限定閃亮珍藏禮盒及美妍組合，以品牌標誌性的山茶花作設計，盛載SHISEIDO EUDERMINE曙光精華水及ULTIMUNE皇牌免疫力精華等人氣產品、限定閃亮聖誕別針、閃亮聖誕匙扣及眼部按摩棒。 由即日至2024年12月31日，凡於SHISEIDO專門店、專櫃、Beauty Zone及網店購買任何產品（化妝掃及工具產品除外）滿$1,050，並加購任何SHISEIDO VITAL PERFECTION面霜50ml（補充裝除外），即可獲贈5選1款式的SHISEIDO限定閃亮珍藏禮盒及美妍組合（價值$1,100）。

聖誕倒數月曆 2024 ｜ 2025 限量版 SABON 倒數日曆 $1,280 SABON年度倒數日曆以小屋作包裝，每天打開神秘房間小窗戶，沉浸於佳節氣氛中。這座充滿驚喜的盛禮聖殿雲集24件神秘禮物，每件都是SABON的王牌暢銷單品，包括死海鹽身體磨砂、沐浴油、潤手霜及絲滑身體乳等，每天都能發掘一件讓身、心、靈喜悅滿足的香氛、護膚、沐浴或身體護理產品，由此倒數佳節。

聖誕倒數月曆 2024 ｜ YSL Beauty 2024 節日限量版倒數月曆禮盒 $2,500 YSL Beauty節日倒數日曆套裝以網紗設計為背景，飾以巨型金色雪絨花。內容比往年更豐富奢華，打開立體日曆的每一扇門，24款YSL Beauty經典珍品悉數呈現，包括4支正裝唇膏，3款藏金妍活再生系列產品和1款高頂香氛。

聖誕倒數月曆 2024 ｜ Kiehl ’ s 限量版聖誕倒數月曆 Kiehl’s今年與Public/Official聯手推出限量版聖誕倒數月曆，呈上各款Kiehl’s人氣產品，包括3件人氣貨裝產品、5款增量旅行裝及16件旅行試用裝，全方位照顧肌膚需要。為愛護地球，聖誕倒數月曆更以環保再生紙製成，令今個聖誕變得更有意義。每購物滿$580，即可以$590換購Kiehl’s限量版聖誕倒數月曆乙份(價值$2,569)，每人只限換購2份。

聖誕倒數月曆2024｜Kiehl’s 限量版聖誕倒數月曆

聖誕倒數月曆 2024 ｜ Yves Rocher 冬日星夜花園倒數月曆 2024 $650 24格倒數月曆充滿驚喜產品，包括5款聖誕限定系列產品、6款面部護膚產品、3款頭髮護理產品、6款沐浴產品，3款彩妝品與1款香水產品，當中更包括了15款全新產品，一次過呈獻經典與新穎產品！月曆採用至少24%來自品牌自生廢料製成的紙板，設計不失法式精緻浪漫風情之餘，亦迎合節日禮盒的環保潮流。

聖誕倒數月曆2024｜Yves Rocher冬日星夜花園倒數月曆2024 $650

聖誕倒數月曆 2024 ｜ Lush 聖誕月曆禮盒補充裝 $2,800 Lush今年首次推出聖誕月曆禮盒補充裝，如果任何人珍藏了往年的聖誕月曆，今年就用補充裝為其賦予新生！禮盒補充裝共有25件有趣和滿載節日氣氛的個人護理小禮物，當中有7款禮盒限定產品，皆是來自往年聖誕節限定系列人氣產品，包括節慶蛋糕汽泡彈，冰雪魔幻汽泡彈（復刻產品），星之閃爍泡泡浴芭（復刻產品）， 甜蜜香吻唇部磨砂，黃金梨沐浴露（100 克），香檳派對潤膚乳（50 克），雪天使香水（15 毫升），亦有以不同形式推出的王牌香氣產品，也有薑餅人汽泡彈、雪天使汽泡彈、節日糖果泡泡浴芭、星夜奇緣磨砂沐浴露及天使合唱團沐浴啫喱等。

聖誕倒數月曆2024｜Lush 聖誕月曆禮盒補充裝 $2,800

聖誕倒數月曆 2024 ｜ Bobbi Brown 閃耀光彩 12 天聖誕倒數日曆 $1,515 Bobbi BrownB今年推出限量鎏金光影節日系列，以豐富華麗的金屬色調和充滿節日氣息的靈動水晶色調為靈感，恍如走在五光十色的冬日紐約街頭。倒數日曆為每位愛美之人於聖誕到來前準備了12份限量禮物，精美節日限量版設計包裝内包含熱銷護膚及化妝品，包括晶鑽豐盈護唇精華、迷你維他命營養柔亮精華及迷你紓緩卸妝潔面油等。開售日期：已於官網發售

聖誕倒數月曆2024｜Bobbi Brown 閃耀光彩12天聖誕倒數日曆 $1,515

聖誕倒數月曆 2024 ｜ CLARINS 聖誕倒數月曆 2024 $600( 價值 $3,077) 2024年為CLARINS 70周年，今年的聖誕24日倒數月曆以品牌70年前於巴黎的首家店舖外型為設計靈感，小白屋上再配合今年節日太空星系主題，綴滿小太空人及星空圖案，象徵著品牌歷史與創新突破的結合。神秘禮物盒內藏24款王牌及人氣產品，包括9款面部護膚產品、7款彩妝品及8款身體護理產品，更有貨裝水潤活肌保濕霜、貨裝凝亮護唇油及貨裝調和沐浴精。每天於小白屋上發掘不同的驚喜，在倒數聖誕期間充滿儀式感。

聖誕倒數月曆 2024 ｜ Charlotte Tilbury Charlotte's Beauty Treasure Chest of Love 倒數月曆 $1,830 Charlotte Tilbury去年的酒紅色節日包裝相當受歡迎，品牌今年直接將美妝寶盒變成紅色愛心，相信會令一眾Charlotte Tilbury忠粉乖乖拿出銀包！倒數月曆內有12件小禮物，包括3款Full-Size產品：Beauty Light Wand in Pinkgasm胭脂筆、王牌唇膏Hyaluronic Happikiss in Pillow Talk，及秋冬必備潤唇油Charlotte's Magic Lip Oil Crystal Elixir (8ml)，總禮物價值為$2,587，只需$1,830就可帶回家！開售日期：已於官網發售

聖誕倒數月曆 2024 ｜ Paul & Joe Beaute 2024 聖誕倒數日曆驚喜彩妝禮盒 $2,200 Paul & Joe Beaute今年倒數月曆以「夢想與願望」為主題，除了王牌粉底、彩妝及身體護理外，更有拖鞋、雨傘、手挽袋及小毛巾等隨身小物與家居用品，華麗盒子以及各款限定品與新品，都充滿著標誌的貓咪和花圖案，節日帶來可愛又精緻的法式情調。開售日期：11月1日

聖誕倒數月曆 2024 ｜ L ’ OCCITANE 臻緻經典節日倒數日曆 2024 $590 日曆以手提行李箱為設計靈感，喻意開啟每一扇列車的門扉，迎接每天的新奇旅程。日曆內藏24款最受歡迎產品，包括乳木果潤手霜30ML、杏仁緊膚乳20ML、蠟菊極致修護精華霜4ML，及草本療法溫和舒緩洗髮水35ML等。由可回收和可持續來源的紙板製成，以傳統法國美麗的插畫圖案Toile de Jouy風格，描繪火車穿過柑橘田園和普羅旺斯鄉村的迷人風景。 聖誕倒數月曆 2024 ｜ L ’ OCCITANE 臻緻環保節日倒數日曆 2024 $790 可重複使用的環保節日倒數日曆由再生棉製成，專為長遠實用性而設計，節日後可折疊轉變為一個精美優雅的旅行掛袋，令禮物意義更深刻。24個口袋展示品牌人氣產品，包括節日限定佛手柑香檸潤手霜 10ML、馬鞭草潤膚乳30ML、杏仁沐浴油35ML及草本療法修護洗髮水75ML等。

聖誕倒數月曆 2024 ｜ THE WHOO 秘貼 煥能修護精華倒數月曆 $440 （價值 $793 ） THE WHOO今年再度推出限定驚喜聖誕倒數月曆，讓大家提前體驗開啟神秘禮物的驚喜感受。秘貼煥能修護精華套裝【節日歡騰特別版】內收藏6款THE WHOO人氣護膚及美妝產品，主打全新升級至第4代的秘貼煥能修護精華，打造最佳的肌膚狀態，在聖誕派對中自信綻放美麗，即使徹夜狂歡也不顯疲態，鎖住肌膚最美時刻。

聖誕倒數月曆 2024 ｜ BENEFIT The Gorgeous Grocer Beauty Advent Calendar 聖誕倒數月曆 2024 $1,380 倒數月曆以粉紅雜貨店為靈感，更以購物籃作為包裝，貫徹品牌的粉紅主色調。月曆包括24款暢銷小禮物，包括王牌的眉妝產品如24小時定型眉膏、油肌必備反「孔」家族底霜的毛孔細緻霜、熱賣的嫩粉色胭脂等，日日靚住去陪大家倒數聖誕24日，無論自用還是買來用作聖誕禮物亦都一流！禮物總值約$3,025，入手價只要$1,380，非常抵買。開售日期：已於Selfridges上架