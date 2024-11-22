聖誕好去處｜尖沙咀The ONE x Care Bears™️ 6大甜美打卡位 期間限定店300款精品

尖沙咀 The ONE 在11月22日至2025年1月1日期間，特別邀請了來自遙遠雲層間Care-a-Lot 國度的快樂代表 —— Care Bears™️家族，為大家帶來以【The ONE x Care Bears™️ Dreamland】為主題的聖誕人氣打卡好去處。場內設有6大甜美打卡位，齊集不同個性的Care Bears™️，而「The ONE x Care Bears™️ 期間限定店」更會強勢登場，現場發售逾300款主題精品及會場限定新品，粉絲必去！

尖沙咀The ONE x Care Bears™️ Dreamland 今年聖誕必去The ONE x Care Bears™️ Dreamland，場內6大打卡位都有超可愛的Care Bears™️家族陪你影相！包括有全港首現、3米高且療癒感十足的Share Bear坐鎮於「夢幻雲彩」；由36隻Care BearsTM經典系列精心堆砌而成的4米高「Care Bears™️愛心聯萌聖誕樹」；由Wish Bear和Hopeful Heart Bear 加持的「『癒』你所願幻變許願基地」等，此外一眾Care Bears™️將於「Full of Cheer快樂彩虹瀑布」、「Grumpy Bear『Emo』角落」及「經典Care Bears™️友誼打卡牆」現身，大家一於去現場找尋他們身影，一起過溫暖聖誕啦！

The ONE x Care Bears™️ 期間限定店 場內的「The ONE x Care Bears™️ 期間限定店」將分階段帶來逾300款周邊產品，其中包括逾60款會場限定新品，如限量發售的 Care BearsTM福部屋招財貓、Care BearsTM Unlock The Magic盲盒、可愛的粉紅色系Care Bears™寶寶熊系列、90厘米高Care BearsTM 毛絨公仔、Christmas Care Bears及兒童數碼相機等等。期間限定店內更設有「Catch Your Luck抽卡機」，推出全新32款限量版魔法小卡，包括5款別注版閃卡及10款特別版閃卡。於店內購買滿HK$200或以上指定金額，即可獲Care Bears™️貼紙或Care Bears™️ Surprise Figures；購買滿HK$400或以上，則可憑HK$79加購會場獨家的Grumpy Bear毛絨化妝包。 The ONE x Care Bears™️ Dreamland

地址： 香港尖沙咀彌敦道100號 (港鐵尖沙咀站B1出口)

電話： 3106 3640