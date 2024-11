聖誕好去處｜尖沙咀The ONE x Care Bears™️ 6大甜美打卡位 期間限定店300款精品

尖沙咀 The ONE 在11月22日至2025年1月1日期間,特別邀請了來自遙遠雲層間Care-a-Lot 國度的快樂代表 —— Care Bears™️家族,為大家帶來以【The ONE x Care Bears™️ Dreamland】為主題的聖誕人氣打卡好去處。場內設有6大甜美打卡位,齊集不同個性的Care Bears™️,而「The ONE x Care Bears™️ 期間限定店」更會強勢登場,現場發售逾300款主題精品及會場限定新品,粉絲必去!