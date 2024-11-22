聖誕點可以無大餐！精選特色節日自助餐推介

11月無節慶假期，對打工仔而言可以話相當「煎熬」。不過，倒數一個月，就是普天同慶的聖誕節及除夕。還未計劃好如何與親朋好友慶祝？一於先安排豐富的聖誕大餐，犒賞一下自己的胃！

北角海逸 冬「逸」聖誕饗樂

北角海逸綠怡咖啡廳的自助晚餐帶來多款節日美饌，包括即開生蠔、鱈場蟹腳、凍海蝦、凍蜆等。亦有節日必食的燒火雞胸、法式焗田螺、燒肉眼、寶雲酥焗羊架、紅酒燉牛面頰、煙肉洋蔥焗扇貝、白酒汁燴藍青口、巴斯克燉雞、英式牧羊人批、意式白酒忌廉三文魚及芝士噴泉等。廚師更會即席為客人烹調矜貴菜式香煎鴨肝伴多士、蠔皇冬菇炆花膠、爐端燒及自選配料意粉。甜品方面，包括現場即製法式香橙班戟，帶有濃厚聖誕氣氛的聖誕樹頭蛋糕、巴黎泡芙圈、法式反烤蘋果撻、咖啡千層酥、意大利芝士蛋糕及多款Movenpick雪糕等。廚師更會於指定時段搖鈴，現場供應即製萄式乳豬釀飯及甜品火焰雪山，為溫馨的聖誕節帶來絲絲甜意。