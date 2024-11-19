著名街頭藝術「紅球」來港 10個巡遊位置全公開/紅球主題美食及優惠

由美國藝術家Kurt Perschke創作的紅球計劃被譽為「世界上最有韌力的街頭藝術作品」，這件立體裝置將於12月6日至15日登陸香港，在展覽期間每日都將出現在一個新地點。觀眾可與紅球「親密互動」，主辦方不單邀請本地藝術家創造跨文化藝術體驗，本地多間多間餐廳推「紅球」主題的美食及下午茶，更有限定折扣優惠。

紅球計劃即將登陸香港，成為巡展自2001年開始的第48站。紅球在10天巡展期間，每天出現在一個新地點，展出時間從早上11點至下午6點，全城將化身為藝術作品的舞台，邀請行人與紅球連結互動，創造紅球巡展香港的其中一幕。10個地標皆由紅球計劃藝術家親身到港實地勘察後挑選，他認為選址也是藝術作品創作的重要一環。

．紅球將於12月6日（周五）在中環10號碼頭首度亮相，被巧妙地「塞」進碼頭的結構，與背後標誌性的維港海景相映成趣，邀請香港市民和遊客憶記歷史上不斷變化的香港海岸線。

．12月7日（周六），紅球將「彈」到對岸的九龍半島的尖沙咀，融入香港藝術館（HKMoA），並於12月8日（周日）在海旁的藝文聖地西九文化區藝術公園展示。紅球將跳出博物館至公共空間，深化紅球計劃背後令藝術變得觸手可及的理念，讓此站成為文化沉浸的目的地。

．隨後在12月9日（周一），紅球將出現在遮打道香港板球會原址——中環的遮打花園。觀眾們將準備重新認識這個曾為香港板球會運用了124年的場地，以及周遭環繞著過去、現在和未來的建築。

．12月10日（周二），紅球將再次越過海港，抵達位於尖沙咀的九龍公眾碼頭，此處壯觀的天際線幾乎每十年都會變化一次，讓參與者深思城市的發展。

．12月11日（周三），它將抵達位於金鐘的亞洲協會，這座建築猶如在垂直都市中的一片水平綠洲，同時突顯了這座推廣藝術、文化及公共藝術的文化地標在活化保育古蹟上的成果。

．12月12日（周四），紅球回歸中環，造訪怡和大廈，紅球將被「塞」進香港第一座以其圓形窗戶而聞名的摩天大樓。

．12月13日（周五），巡遊至赤柱，其名稱源自於「紅柱」。漁民、渡船乘客和戶外用餐者將在卜公碼頭遇見紅球。

．12月14日（周六），紅球將「移師」至香港最受歡迎的「城市巨肺」——維多利亞公園模型船池旁的八角亭。

．最後一天，紅球將停留在太平山頂的獅子亭，呈現一個猶如反地心吸力般的獨特城市景觀。