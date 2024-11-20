蟹仙海鮮蒸氣鍋龍蝦套餐買一送一 人均$388歎野生琵琶龍蝦/南非乾鮑/釜山珍珠蠔

海鮮蒸氣火鍋餐廳蟹仙於旅遊平台推出買一送一優惠，人均$388歎9品琵琶龍蝦套餐，品嘗極罕有藻食綠膏蟹或野生膏仔蟹、秘製南非乾鮑扣花菇、釜山珍珠蠔、蟹黃大元貝等優質海鮮，下午三時開賣，即睇詳請！
蟹仙為每位食客呈現最新鮮、原準原味的海鮮風味。海鮮以蒸烹煮，不添加任何調味料或腌製，每一口都能品味海鮮的自然鮮美。為確保每道海鮮的最佳蒸煮時間，專業的店員會現場操作，精確掌握火候，將海鮮精華完美呈現。海鮮精華將融入鍋底，製作成美味的海鮮粥，為這頓蒸氣鍋晚餐劃上完美句號。
野生琵琶龍蝦套餐包括：
極罕有藻食綠膏蟹/ 野生膏仔蟹（兩位一隻）、野生琵琶龍蝦（兩位一隻）、秘製南非乾鮑扣花菇、加拿大野生海虎蝦、大西洋野生青口、韓國釜山珍珠蠔、紐西蘭刀貝/黃金翡翠螺/蟹黃大元貝（三選二） 、有機蔬菜籃
【KKday 快閃限量搶 –買一送一】野生琵琶龍蝦套餐
KKday 優惠: HK$776/2 位，平均HK$388/位（原價 HK$776/位）（現場另收加一服務費及醬料費）
立即預約：請按此
原隻野生龍蝦刺身套餐包括：
極罕有藻食綠膏蟹/野生膏仔蟹（兩位一隻）、原隻澳洲青年龍蝦刺身（兩位一隻）、秘製南非乾鮑扣花菇、加拿大野生海虎蝦、大西洋野生青口、韓國釜山珍珠蠔、紐西蘭刀貝/黃金翡翠螺/蟹黃大元貝（三選二）、無激素雞件、有機蔬菜籃
*每位送椰汁燉越南雪燕
【KKday 快閃限量搶 –買一送一】原隻野生龍蝦刺身套餐
KKday 優惠: HK$996/2 位，平均HK$498/位（原價 HK$996/位）
（現場另收加一服務費及醬料費）
立即預約：請按此
優惠期 (預訂期) ：2024年11月20日15:00至11月26日23:59
用餐日期：2024年 11月11日至2025年1月31日
入座時間：星期一至日 18:00 - 21:30
分店地址：
銅鑼灣謝斐道500號維安商業大廈地舖至1樓
尖沙咀天文台圍2號環海大廈2期地舖
九龍城龍崗道2-4號地舖
油塘鯉魚門崇信街三家村渡輪碼頭東翼