親子好去處｜全港首個5000呎足球主題彈床登錄D‧PARK 7米長滑梯/20米攀爬賽道免費任玩

足球是不少小朋友的最愛運動，由即日起D‧PARK推出全港首個以足球為主題的彈床「FWD 富衛保險呈獻：彈跳足球盃」，讓小朋友免費於5000呎空間內任玩，開心放電。彈床設有8大玩樂區，包括7米長巨型滑梯及20米三重障礙賽道，絕對讓小朋友樂而忘返。同場更有大型室內「冬日聖誕市集」，是父母挑選聖誕禮物的好時機。

由即日起至明年1月5日，小朋友可於D‧PARK的室內5000呎彈床免費任玩50分鐘，場內設有8大玩樂區，包括「7 米巨型衝力滑梯」、「機敏跳躍訓練場」、「三重障礙穿梭訓練」及「攀爬訓練牆」等，充滿足球元素，讓小朋友感受足球的樂趣，最適合對彈跳床有濃厚興趣的小小足球員。最受矚目的7米長滑梯及20米攀爬賽道一定讓小朋友盡情體驗足球及彈跳床的趣味。室內彈跳樂園亦無需擔心天氣好與壞，家長及小朋友可盡情享受。

別忘記同場的聖誕市集！D‧PARK與白紙市集攜手舉辦大型室內「冬日聖誕市集」，將於11月23日起會有30個攤檔售賣不同種類貨物，絕對是挑選聖誕禮物的好時機。完成指定步驟，即可獲贈限量聖誕紀念品，將歡樂帶回家。

FWD 富衛保險呈獻：彈跳足球盃

日期：即日起至2025年1月12日 時間：星期一至五：中午12時至晚上8時； 星期六、日及公眾假期：早上10時至晚上8時 冬日聖誕市集 日期：2024年11月23、24、30日 、12月 1、7、8、14、15、21、22、 24至26、 28 及29 日（合共15日） 時間：下午1時至晚上8時（平安夜延長開放時間：下午2時至晚上10時）