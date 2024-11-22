譚仔 x Grandma's Scones 4款限定鬆餅$30起！必食炸醬麻辣5小辣/四川青椒皮蛋芫茜/土匪雞翼味鬆餅

「譚仔雲南米線× Grandma'sScones『嫲』辣招聘會」期間限定店為大家帶來4款完美融和譚仔風味的鬆餅，分別有四川青椒皮蛋芫茜鬆餅、蒜泥白肉原味鬆餅、酸菜炸醬麻辣5小辣鬆餅和土匪雞翼味鬆餅，風味獨特！另外更有一盒8個，齊集由10小辣到大辣、每個不同辣度的「譚仔全「辛』」聖誕禮盒」美味又好玩，聖誕派對必備！

「嫲辣招聘會」超好玩！互動環節挑戰聽「譚仔話」

「嫲辣招聘會」設3個關卡，第一關是「阿嫲執CV」區，先要設計你的專屬「嫲辣招聘會」個人履歷準備見工，可揀選自己的造型，再輸入個人的評仔口味，製作「譚仔辛CV」。第二關是「譚仔話落 order」區，考驗你的譚仔話能力遊戲會播放姐姐的譚仔話錄音，玩家需跟隨譚仔姐姐的指令，在限時內選擇正確的材料，並完成落單，玩味十足！最後一關是「『職』時試辣挑戰」，要考你分辨譚仔辣度，成功試出正確辣度就可以通關。



成功挑戰以上關卡，就可到「成功取錄」區即場製作並打印你的譚仔員工證，更可專享「員工優惠」！完成所有關卡，可換領土匪雞翼味鬆餅一個，贈品數量有限，送完即止。



譚仔雲南米線 x Grandma's Scones「嫲辣招聘會」

日期：2024年11月22日至12月1日

時間：早上11時至晚上9時

地點：尖沙咀河内道 18號K11 Art Mall地下中庭