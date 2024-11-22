長者咭｜長者咭申請方法懶人包 附申請連結

香港政府為了方便長者享用政府部門、公共機構及商戶優惠折扣，特設長者咭方便用家提供年齡證明。以下一文睇清如何網上申請長者咭！申請資格包括年齡，以及所需文件及手續，本文亦會提供。如想親身申請長者咭，亦要囫意辦事處地址。

申請長者咭｜申請資格 年滿65歲或以上的香港居民即可申請長者咭。 申請長者咭｜所需文件 1. 已填妥的申請表，可於長者咭辦事處、各區福利辦事處及社會保障辦事處等地方索取。 2. 近半年彩色證件相片(近照)一張，需淨色背景。 3. 有效香港智能身份證副本。 申請長者咭｜手續 合資格人士首次申請，費用全免。所有長者咭申請須遞交至長者咭辦事處。申請人可選擇以下其中一個方法遞交申請。 1.郵寄申請 申請人將所需文件寄往長者咭辦事處地址，辦事處在收齊文件後7個工作日寄出長者咭。 2.親身遞交 申請人可於辦工時間內帶齊文件到長者咭辦事處，辦事處可即日處理申請。 3.網上申請 可於香港政府一站通遞交申請

申請長者咭｜長者咭辦事處地址及辦公時間 長者咭申請辦事處地址：香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心22樓2204室 辦公時間：星期一至五，上午8時45分至下午1時及下午2時至6時。（下午1時至2時為午膳時間） 星期六、日及公眾假期休息。 申請長者咭｜補領長者咭 申請人需預備申請所需文件及繳交$25補領費用。 申請人可使用現金或支票（支票抬頭請寫上「香港特別行政區政府」）／銀行本票／轉數快繳交費用。 樂悠咭申請｜網上申請方法、資格、費用及相片要求（附連結）