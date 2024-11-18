陶源海鮮酒家冬日暖羊羊套餐 人均$99歎羊腩煲+大閘蟹/片皮鴨 下午3時開搶

秋風起，又是時候約定親朋好友食羊腩煲補補身，陶源海鮮酒家推出冬日暖羊羊套餐，必吃古法羊腩煲，連蟹粉扒豆苗、清蒸大閘蟹或京式片皮鴨、生炒糯米飯，47折後人均只需$99！午市晚市同樣適用，下午3時開賣，即睇詳請。