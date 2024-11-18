陶源海鮮酒家冬日暖羊羊套餐 人均$99歎羊腩煲+大閘蟹/片皮鴨 下午3時開搶

秋風起，又是時候約定親朋好友食羊腩煲補補身，陶源海鮮酒家推出冬日暖羊羊套餐，必吃古法羊腩煲，連蟹粉扒豆苗、清蒸大閘蟹或京式片皮鴨、生炒糯米飯，47折後人均只需$99！午市晚市同樣適用，下午3時開賣，即睇詳請。
陶源海鮮酒家冬日暖羊羊四人餐，套餐包括古法羊腩煲、蟹粉扒豆苗、清蒸大閘蟹四隻及生炒糯米飯，色香味俱全，滋味又補身，適合與家人朋友共享。
古法羊腩煲經過燉煮，肉質鮮嫩，湯汁濃郁，食後超暖心！更有蟹粉扒豆苗，鮮嫩豆苗淋上蟹粉，味道鮮香味美。套餐更送上四隻清蒸大閘蟹，肉質鮮甜，蟹黃豐富，清蒸方式保留大閘蟹原汁原味。最後品嘗一碗生炒糯米飯，米飯粒粒分明，臘味香氣四溢，風味更佳。
要留意，12月7日起，清蒸大閘蟹（四隻）將更換為京式片皮鴨（一隻），外皮酥脆鬆化，肉質嫩滑，同樣不能錯過。
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優惠期 (預訂期) ：2024年11月18日15:00至11月24日23:59
用餐日期：2024年 11月15日至12月31日（12月14 - 15及21日除外）
用餐時間：（午市）12:00 - 15:00、（晚市）18:00 - 21:00
地址：
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尖沙咀分店 - 尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地庫1樓
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