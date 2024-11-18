熱門搜尋:
破地獄 天氣 TVB台慶2024 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
生活
2024-11-18 17:22:00

韓國菜食譜｜醬炒馬鈴薯、辣炒魷魚絲等5款韓式料碳 點只泡菜咁簡單！

分享：
韓國菜食譜｜醬炒馬鈴薯、辣炒魷魚絲等5款韓國小菜做法 點只泡菜咁簡單！

韓國菜食譜｜醬炒馬鈴薯、辣炒魷魚絲等5款韓國小菜做法 點只泡菜咁簡單！

adblk5

每次提到韓國小菜的話，只會想到泡菜，但其實在韓國餐廳吃飯的話，都會有各種不同小菜。以下就教大家製作醬炒馬鈴薯、辣炒魷魚絲等5款韓國小菜，每款用來拌飯都一流，大家即使在香港也可吃出韓國的味道！

韓國菜食譜1｜醬醃鵪鶉蛋

平常看韓劇的話，都會看到韓國人特別喜歡用鵪鶉蛋拌飯吃，簡單的醬醃鵪鶉蛋配上煎蛋一起食用特別下飯！一次可以製作大量的鵪鶉蛋，作為家中備餐一流！

醬醃鵪鶉蛋材料：鶴鶉蛋 40隻／洋蔥 半個／大蔥 2小段（闊度與洋蔥相同）／大蒜 4瓣／砂糖 1湯匙／生抽 5 湯匙

醬醃鵪鶉蛋做法

1.鵪鶉蛋煮熟後剝殼備用
2.在鍋中加入所有食材和調料，再加水。水的份量淹沒蛋即可。
3.大火煮滾後轉中小火，煮15分鐘左右關火。
4.繼續浸一段時間以便入味，放涼後冷藏保存即可。

全麥番茄蛋餅、番茄烘蛋、番茄炒金菇等番茄食譜

adblk6
韓國菜食譜｜想吃辣的話可以在醬醃鵪鶉蛋加入辣椒。(Instagram@lesley_5252) 韓國菜食譜｜製作好的醬醃鵪鶉蛋小菜記得放在保鮮盒裏。(Instagram@bomnal_hy)

韓國菜食譜2｜涼拌菠菜

如果想製作較為清淡的韓式小菜，涼拌菠菜便是一個不錯的選擇。製作方法極之簡單，但切記菠菜煮熟後需要完全弄乾水份，才可吃出韓國的味道！

涼拌菠菜材料：菠菜 500g／蒜蓉 1/2湯匙／醬油 1湯匙／麻油 1.5湯匙／鹽 適量／芝麻 適量

涼拌菠菜做法

1.菠菜洗淨備用。
2.在鍋裡放適量鹽煮滾，放入菠菜30秒左右撈出。
3.將菠菜過冷河，一直洗到菠菜變冷。
4.擰乾菠菜的所有水份，完全弄乾後放入盆中加入其他食材攪拌均勻即可。

簡易食譜｜早餐食厭原味粟米片？！5款特色早餐粟米片推薦 配牛奶、乳酪一流！ 

韓國菜食譜｜涼拌菠菜較其他小菜清淡。(Instagram@rinasvoyage) 韓國菜食譜｜簡單的小菜配上白飯就可以完成一餐。(Instagram@jobab_namoool) 韓國菜食譜｜如果怕麻煩也可把洋蔥切成方塊狀。(Instagram@luvhome__)

韓國菜食譜3｜醃洋蔥

吃韓國燒肉的時候，除以生菜和泡菜包肉外，與醃洋蔥一起食用也是一個十分地道的食法。帶咸辣味的醃洋蔥開胃解饞，減肥期間更可當小食食用！

醃洋蔥材料：洋蔥 1個／生抽 1湯勺／白醋 1湯勺／砂糖 1湯勺／水 1湯勺（所有調味料以1:1的比例製作）

醃洋蔥做法

1.洋蔥切成圓圈狀備用。
2.將所有材料倒入鍋中，以中小火煮滾。
3.煮滾後倒出放涼，冷藏一晚即可。

簡易食譜｜唔使10分鐘！5款微波爐懶人食譜教學 微波爐全麥Pizza、法式麵包布甸

韓國菜食譜4｜醬炒馬鈴薯

香港通常都會以馬鈴薯製成紅燒馬鈴薯，通常都會趁熱食用。而韓式的醬炒馬鈴薯則可趁熱吃，或室溫吃，甚至放入雪櫃冷藏後再吃也可，屬一款無論怎樣都好吃的小菜。

醬炒馬鈴薯材料：馬鈴薯 2個／糖 1 湯匙／生抽2 湯匙／鹽 適量／胡椒粉 適量

醬炒馬鈴薯做法

1.將馬鈴薯洗淨切成小塊，吸乾水份後備用。
2.熱鑊落油，倒入馬鈴薯炒大約2分鐘，待邊角開始變透明後加入所有調味料。
3.翻炒拌勻後加水，水浸過過馬鈴薯即可。
4.以中小火煮8分鐘後，用筷子戳馬鈴薯中心，能戳穿的話，待湯汁煮至稍許濃稠後即可。

5款簡易氣炸鍋小食教學 脆炸南瓜、酥皮蛋撻

韓國菜食譜｜醬炒馬鈴薯特別惹味。(Instagram@koreanbapsang) 韓國菜食譜｜醬炒馬鈴薯無論熱食或放涼吃也好吃。(Instagram@kimppo0322)

韓國菜食譜5｜辣炒魷魚絲

如果喜歡比較惹味的小菜，不妨嘗試辣炒魷魚絲吧！既有韓國獨有的辣味，又有魷魚絲專屬的嚼勁，用來拌飯的話，不但能增加口感，亦可令平平無奇的白飯變得好吃！

辣炒魷魚絲材料：乾魷魚絲200g／蛋黃醬 2湯匙／辣椒醬 2湯匙／辣椒粉 1湯匙／豉油 1湯匙／蒜蓉 1/2湯匙／粟米糖漿 1湯匙／麻油 適量／水 4湯匙

辣炒魷魚絲做法

1.魷魚絲用冷水洗至粉末都洗淨後，抺乾乾水分備用。
2.將魷魚絲放入碗中，再加入蛋黃醬 ，將蛋黃醬與魷魚絲攪拌拌勻。
3. 熱鑊後放入少許麻油，將所有調味料放入鍋中翻炒2分鐘。
4.將拌好的魷魚絲放入鍋中翻炒，與調味料充分攪拌，每一根魷魚絲上都有醬料後關火盛出。
5.冷卻後的魷魚絲放入保鮮盒中，放置雪櫃內可以吃一星期。

簡易低脂食譜｜5款全麥捲餅食譜教學 芝士牛油果、韓式泡菜

【必看小菜保存貼士】
製作小菜後一定要放在保鮮盒裡保存！吃小菜時要吃多少夾多少放出來吃，不能直接用碰過口水的餐具吃，以免影響新鮮度。蔬菜類小菜建議保存2-3天，盡量當日食用，以保持新鮮。

adblk7
韓國菜食譜｜愛吃辣的話一定要吃這款辣炒魷魚絲。(Instagram@gurasanniki)

韓國菜食譜｜愛吃辣的話一定要吃這款辣炒魷魚絲。(Instagram@gurasanniki)

超級食物排名（am730製圖） 超級食物排名（am730製圖） 超級食物排名（am730製圖） 超級食物排名（am730製圖）

amJetso 送香港冬日美食節入場券 一券行4展 立即拎飛👇

amJetso 送香港冬日美食節入場券 一券行4展 立即拎飛