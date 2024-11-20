人氣蛋糕店 Soulgood Bakery銅鑼灣開新舖 開幕日大派巴斯克蛋糕 全港首創流心巴斯克芝士撻

人氣巴斯克蛋糕店 Soulgood Bakery將於12月14 日開幕，當日大派優惠，首 30 名 顧客可獲贈3吋原味巴斯克蛋糕一件（價值$40）。新店將同時推出全港獨家首創的原味巴斯克芝士撻及全新爆餡貝果系列，一眾粉絲準備出擊！

全新巴斯克芝士撻四款size 全新原味巴斯克芝士撻共有四款不同大小，由3吋至8吋不等。經過反覆研究，嚴選頂級法國牛油，每日新鮮限量製作。外層是酥脆的厚奶油撻皮，內餡是濃郁的流心巴斯克芝士餡料，牛油餅底與芝士香氣交融。首度登場的貝果系列有九款口味，包括原味、芝麻、芋泥、芝士肉鬆、 聖誕花圈貝果、忌廉芝士、藍莓果醬忌廉芝士、士多啤梨果醬忌廉芝士及芒果果醬忌廉芝士貝果，將會於銅鑼灣新店推出。貝果帶有麥香，口感煙靭，加上各款自家製作的爆餡餡料，Bagel控不能錯過！

新作 開心果聖誕蛋糕 今年聖誕推出全新聖誕蛋糕系列，加入時下大熱的開心果口味。全新雙層設計的開心莓果聖誕花圈巴斯克芝士蛋糕，軟心開心果巴斯克結合士多啤梨慕絲，口感柔滑，層次分明。蛋糕面層用上開心果鮮奶油製成聖誕花圈，加上新鮮士多啤梨及開心果仁碎，無論造型或味道都有驚喜。每款蛋糕均選用日本雞蛋及美國忌廉芝士製作，糖分比坊間食譜減少30%，給客人無負擔的聖誕「芝」味。部分口味更新設有零卡糖及生酮選擇，適合關注健康的人士。

Soulgood Bakery 銅鑼灣新店(12月14日開幕) 地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場B1層B105B號舖

電話：9817 1051

Soulgood Bakery K11 Musea店 地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 MuseaB2樓B201-39號舖

電話：9827 0511

網店：https://www.soulgoodbakeryhk.com/