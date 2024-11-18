新店關注組｜前名店混血廚主理 太古坊Té Bo精緻歐洲餐廳

行政總廚Sebastian Lorenzi具有多年不同米芝蓮餐廳的廚藝經驗。

太古坊1880 SOCIAL內進駐了一家精緻歐洲餐廳Té Bo，注目位在才華洋溢的混血靚仔行政總廚Sebastian Lorenzi，具有多年不同米芝蓮名店餐廳的廚藝經驗背景，擅長將亞洲食材結合精緻歐洲料理。又會與客人互動交流，猶如廚師發辦般，親自解構每道菜餚特色，為客人帶來愉快親切的體驗。

亮麗廚藝履歷

Té Bo 出自法語「T'es beau」，意思解作「你很美麗」，店名同時表達出餐廳菜系的獨特風格，氣氛溫暖輕鬆。主廚Sebastian Lorenzi擁有瑞士和菲律賓血統，在香港出生長大，畢業於倫敦藍帶廚藝學院，累積豐富頂尖餐廳的精細烹飪技藝。他入行於意大利的三星米芝蓮餐廳Ristorante Uliassi，其後返回香港先後於三星法國餐廳L'Atelier De Joël Robuchon及Seasons by Olivier Elzer工作。隨後赴倫敦加入文華東方旗下的二星餐廳Dinner by Heston Blumenthal，後來他再次回到香港，在一星餐廳Belon擔任副主廚，及後於2018年加入廣受好評的一星餐廳Arcane擔任總廚。



混合法、意、亞風

Sebastian的時令菜式採用法式經典技巧處理食材，突出食材風味。某些菜式會體現出意大利文化，並融合亞洲食材，滲透一些亞洲風味，湊成獨門菜系風格。招牌菜炸迷你三黃雞丸子及雞頸腸配羽衣甘藍、粟米及煙燻沙律醬，將三黃雞熬製高湯及煮成醬汁，另外慢煮雞髀肉，再與白汁和香草混合搓製炸成丸子，然後將雞肉慕絲製成法式香腸狀。而雞胸肉先慢煮後烤焗，配上烤雞皮。另一道招牌作龍蝦牛油果配柚子辣根魚子醬，將蘿蔔、刁草、萵苣等混合成清新的沙律，然後卷上牛油果片和鮮甜龍蝦肉，再在頂部綴上柚子、辣根啫喱及Oscietra魚子醬。還有牛臉頰意大利餃配鵝肝菊芋及檸檬啫喱，也是Sebastian最愛的菜式之一。每道菜工序精細複雜，客人食手工已值回票價。



Té Bo

地址：鰂魚涌英皇道979號太古坊二座1880 SOCIAL 2樓

電話：3610 8185

營業時間：星期一至五午市11:30am-2:30pm，星期一至六晚市5:30pm-9:30pm，星期日休息。

價錢：午餐嘗味菜單每位$498起，晚餐嘗味菜單每位$1,488起，另加一。

