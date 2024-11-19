新店關注組｜米芝蓮二星餅廚主理OH! MY BREAD 自創千層酥雞蛋仔 法國黑糖瑪德蓮贏口碑

烘焙店熱潮一浪接一浪，灣仔亦出現注目生力軍OH! MY BREAD，由前二星米芝蓮法國餐廳Ecriture的糕餅主廚Cyrus Yan甄栢揚主理，將累積的精細法式麵包及甜品手作技藝，帶來這家全新烘焙店。

採用重麥香法國麵粉

糕餅主廚Cyrus年僅29歲，具有多間米芝蓮星級餐廳經驗，2023年榮獲Tatler Dining的最佳糕餅廚師殊榮。Cyrus堅持採用具筋性又麥味重的法國麵粉手作酥點，並使用香滑的法國鐵塔牌牛油，以及打得輕盈不膩的忌廉製作甜品。自家製麵包有一系列法式酥、牛角包及鹹甜味Bagel；三文治用上自製意式Focaccia及Ciabatta，麵包麥香鮮活；酥皮夠酥化。

Cyrus延續昔日Ecriture受歡迎的幾款星級甜點帶給客人。他最喜愛柚子撻，靈感源自法式經典檸檬撻，用清香的柚子配橙肉與橙皮果醬代替大酸的檸檬，再綴上意式蛋白霜。甜度與酸度平衝，撻底鬆化。另一款黑糖瑪德蓮口碑甚佳，他透露只有法國高級Muscovado黑糖製作的Madeleine，才能烘焗出焦脆的效果。記者試過也覺得出色，好吃在外層脆，裡面煙韌微微濕潤，帶堅果味焦香，毫無膩口感，下午茶配杯咖啡絕襯！