新店關注組｜米芝蓮二星餅廚主理OH! MY BREAD 自創千層酥雞蛋仔 法國黑糖瑪德蓮贏口碑

烘焙店熱潮一浪接一浪，灣仔亦出現注目生力軍OH! MY BREAD，由前二星米芝蓮法國餐廳Ecriture的糕餅主廚Cyrus Yan甄栢揚主理，將累積的精細法式麵包及甜品手作技藝，帶來這家全新烘焙店。
文：Vera Gee
採用重麥香法國麵粉
糕餅主廚Cyrus年僅29歲，具有多間米芝蓮星級餐廳經驗，2023年榮獲Tatler Dining的最佳糕餅廚師殊榮。Cyrus堅持採用具筋性又麥味重的法國麵粉手作酥點，並使用香滑的法國鐵塔牌牛油，以及打得輕盈不膩的忌廉製作甜品。自家製麵包有一系列法式酥、牛角包及鹹甜味Bagel；三文治用上自製意式Focaccia及Ciabatta，麵包麥香鮮活；酥皮夠酥化。
Cyrus延續昔日Ecriture受歡迎的幾款星級甜點帶給客人。他最喜愛柚子撻，靈感源自法式經典檸檬撻，用清香的柚子配橙肉與橙皮果醬代替大酸的檸檬，再綴上意式蛋白霜。甜度與酸度平衝，撻底鬆化。另一款黑糖瑪德蓮口碑甚佳，他透露只有法國高級Muscovado黑糖製作的Madeleine，才能烘焗出焦脆的效果。記者試過也覺得出色，好吃在外層脆，裡面煙韌微微濕潤，帶堅果味焦香，毫無膩口感，下午茶配杯咖啡絕襯！
通宵手作 自磨黑芝麻醬
Cyrus自創兩款即將推出的蜂巢千層酥最特別！酥皮全手工搓製並對摺五次，再用雞蛋仔機烘烤而成，酥皮層次呈現蜂巢般的蓬鬆狀態，酥脆卻不死實，一款配搭新鮮雜莓和自家製呍呢嗱吉士醬，幼滑的吉士醬散發呍呢嗱香，與雜莓的清新互相配合；另一款配上親自炒香的焦糖果仁及榛子醬。所有工序由零開始自家製作，包括黑芝麻酥的黑芝麻醬，也是自家用黑芝麻磨製出來，黑芝麻味濃而不澀。
手作工序多，出品款式又不少，Cyrus連續幾晚通宵趕工，卻沒有被疲倦遮蓋綻放熱誠的眼神，滿懷喜悅跟記者逐一解構每個出品。「香港太潮濕，堂食效果一定較外賣的更佳。如果客人可以等待的話，讓店員為大家將酥點烘熱，我希望客人吃到最新鮮、酥皮熱脆的狀態。」Cyrus說。
OH! MY BREAD
地址：灣仔港灣道26號華潤大廈1樓102-103號舖
電話：5640 1216
營業時間：早上8時至晚上7時（星期一至六）