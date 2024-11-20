灣仔和昌大押意大利餐廳 Casa Sophia Loren推出節日菜單/期間限定歌劇表演

位於灣仔和昌大押的 Casa Sophia Loren，這家充滿意大利羅馬風情的海鮮餐廳，將於12月推出五款節日菜單，以當季風味和奢華食材呈現出精緻獨特的意大利料理，為這個令人期待的歡慶季節提供全方位的美味享受。

精心設計的節日午餐菜單，包括搭配煙燻橄欖油和香蒜麵包粒的野菌湯，以及用紫椰菜絲和檸檬油調味的三文魚他他，展現當季新鮮食材的獨特風味。搭配水牛絲綢芝士的番茄蓉配黑米沙律，以及搭配茴香和柑橘的海鮮沙律，則帶來清新怡人的口感。主菜方面，賓客可選擇秘製龍蝦寬條麵，搭配車厘茄及烏魚子；或是寬管戒指麵，配以黑胡椒芝士汁及牛肝菌；還有香煎銀鱈魚，搭配南瓜果泥及羅馬青花菜，每一道菜品均為精心製作的非凡美饌。最後，燻豬肉香腸拼盤配豬頸肉及法式小圓扁豆湯，更是適合與摯愛親朋分享的獨特節日滋味。餐後可享用經典的聖誕麵包配意式沙巴翁，或栗子雪山法式甜撻配呍呢嗱手工雪糕，帶來甜蜜愉悅的甜品享受。節日午餐的價格為每位$298，賓客可選擇另加$300，享用1.5小時無限暢飲的 NV Moet & Chandon, Imperial, Brut。

Casa Sophia Loren經典聖誕歌劇晚宴（12月24日及25日）

另外，Casa Sophia Loren於12月24日和25日推出期間限定的歌劇晚宴，享用多道意式美饌的同時，欣賞到精彩絕倫的現場歌劇表演，為醉人節日盛宴添上難忘回憶。

Casa Sophia Loren 的前菜包括大衛赫維生蠔配紅石榴沙冰、西西里紅蝦配魚子醬及脆芹菜沙律，或是香煎鵝肝配榛子醬及豆芽沙律，並可選擇搭配白松露增添奢華風味。

意大利麵菜式包括雜錦海鮮貝殼意粉配海膽及檸檬皮，或是以雞肉及牛肉高湯製作的意大利小牛肉水餃，均可選擇搭配白松露，添上獨特滋味。主菜選擇包括烤龍蝦配法式小圓扁豆湯及栗子，或是油封鴨腿配薯蓉、小西蘭花及紅莓醬。最後以經典甜品聖誕麵包配意式沙巴翁及清新可口的意式雪酪飲 Sgroppino，為晚宴劃上圓滿句號。經典聖誕歌劇晚宴的價格為每位$1,288*，並可選擇另加$588享用四杯餐酒。