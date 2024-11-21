Mr. CHEESECAKE 聖誕限定開心果芝士蛋糕 11月29日太古廣場開期間限定店

日本人氣芝士蛋糕 Mr. CHEESECAKE 首次登陸港島區，將於11月29日至2025年2月28日期間，在金鐘太古廣場開設pop up店。品牌將新推聖誕限定開心果口味Mr. CHEESECAKE Praline Pistachio、呍呢嗱零陵香豆雪球SNOWBALL Vanilla Tonka，以及聖誕限量包裝芝士蛋糕。
開心果結合法式果仁糖
開心果蛋糕大流行，連Mr. CHEESECAKE品牌日籍主廚CEO田村浩二都創作開心果口味芝士蛋糕，他挑選優質的開心果醬製作，開心果香氣濃郁，再加上以胡桃及焦糖慢烤製成的法式果仁糖，加上胡桃碎的鬆脆口感，令堅果味道鮮明突出，更富層次。另外再用了少許抹茶增添清新香氣，墨綠色包裝禮盒完全襯托出聖誕樹的節日氣氛。
另一聖誕新品SNOWBALL Vanilla Tonka，以品牌的經典口味為靈感，用大量烤製的杏仁粉和小麥粉製作口感鬆化的雪球形狀，外層裹上雪白糖粉，入口隨著溫度溶化，散發呍呢嗱和零陵香豆的香甜氣味。品牌的經典產品Mr. CHEESECAKE Classic / Box亦會於節日期間換上香港限定的限量包裝，送禮夠大體。
太古廣場期間限定店
地址：金鐘金鐘道88號太古廣場1樓Area 1E
營業期：11月29日（星期五）至2025年2月28日（星期五）
營業時間：中午11時至晚上８時
谷日百貨聖誕預訂服務詳情
預訂期：由即日起至12月1日（星期日）
送貨日期：12月10日（星期二）至 13 日（星期五）期間，或12月17日（星期二）至 20 日
（星期五）期間
取貨點：全港過百個指定自取點
適用產品：Mr. CHEESECAKE Classic / Box （聖誕限量包裝）、Mr. CHEESECAKE Praline Pistachio 及Mr. CHEESECAKE Milk Tea
預購專頁：https://yaichi.co/v2/tc/content/mrcheesecake-holiday