香港月子中心｜坐月Staycation！ 精選4間香港五星級酒店坐月之選 呢間最貴埋單過百萬？

在內地及台灣流行的月子中心近年攻入香港，為生產後的媽媽提供多一個坐月選擇。不少香港的月子中心均選址在五星級酒店內，環境舒適，甚至有海景房。中心有專人照顧BB及設計營養坐月餐單，提供產後護理，讓媽媽安心休養。以下精選4間香港月子中心，最貴埋單可達過百萬，最平只需約7萬元就能住進4星級酒店享受專業陪月服務，媽媽們不妨比較各間月子中心價錢及服務，作出精明之選。

香港月子中心｜極奢華月子中心Humansa & SAINT BELLA 新世界集團旗下品牌Humansa與SAINT BELLA攜手合作設立奢華月子中心。媽媽與BB可住入尖沙咀海濱Victoria Dockside 服務式寓館，享受無敵維港景色。月子餐單由營養師設計，以「排」、「調」、「養」、「補」，為媽媽進行身體調理，每日食足6餐。中心提供3種坐月套餐，最貴的「女王套餐」，可於1032呎的海景雙房居住56日，享受每對母嬰配置2名陪月員的24小時照顧，埋單約110萬港幣，絕對是極奢華的坐月選擇。

香港月子中心｜盈悅坊 註冊中醫師度身訂造餐單 盈悅坊是首間結合中醫會診與外送坐月食療的持牌公司，媽媽與BB可入住香港遨凱酒店享受度假式坐月。擁有豐富經驗的中醫婦科團隊為媽媽度身訂造餐單，讓媽媽身體恢復速度加快。另外，中心定時有註冊護士及助產士巡房，為媽媽及BB提供全方面的支援，當中包括初生嬰兒照顧及餵哺指導與產後傷口復原及疼痛處理等。在生產後要照顧BB並非易事，盈悅坊提供陪月員24小時貼身照顧服務，讓媽媽有充足休息機會，不需分神照顧BB。盈悅坊月子中心最低收費26日118,000港幣，算是經濟之選。

香港月子中心｜經濟之選 天恩母嬰護理月子中心 天恩母嬰護理月子中心是藝人連詩雅的坐月之選，中心與不同酒店合作，當中包括九龍香格里拉酒店及香港富麗敦海洋公園酒店，媽媽與BB可享受海景之餘，中心亦有提供不同專業服務照顧媽媽與BB。由兒科醫生、註冊護士及註冊中醫師組成的醫療團隊定期巡房及診療，提供通乳及母乳指導與BB成長線追踪等24小時服務，務求讓媽媽得到專業照顧。不少媽媽關心的月子餐方面，每日6餐由五星級酒店大廚主理，以中醫養生原則設計餐單，務求媽媽營養均衡。套餐價錢最平為14晚九龍香格里拉酒店和港島富麗敦酒店雅套餐，只需108,000港幣，是眾多酒店級月子中心的經濟之選。

香港月子中心｜愛寶貝國際月子中心 愛寶貝國際月子中心同樣與不同酒店合作，為媽媽提供不同選擇，例如香港四季酒店、香港美利酒店及港威豪庭等。由兒科、產科及中醫等專家組成專業團隊提供24小時陪月及醫療服務，每日5餐的月子餐更由團隊設計。除此之外，套餐包括有初生嬰兒攝影服務及產婦及BB按摩，讓媽媽及BB放鬆身心。愛寶貝甚至接受家屬同時陪住，讓媽媽及BB有至親在旁照料。套餐價錢最低為28晚$198,000起，平均每晚7千多就能享受精緻服務。