麥當勞全球獨家《龍珠大魔》珍藏卡11.25率先登場！一套8款/全新日式照燒麥炸雞

麥當勞聯乘《龍珠》全新系列《龍珠大魔》，推出全球獨家的限量珍藏卡！下周一(25日)上午11時起率先推出4款珍藏卡，Q版角色十分可愛，各位粉絲不能錯過！另外即日起更有全新日式照燒麥炸雞登場，和風照燒味超級惹味，即睇內文了解詳情。
全球獨家一套8款《龍珠大魔》珍藏卡 首4款率先登場
麥當勞聯乘《龍珠大魔》推出的珍藏卡全套共8款，分兩星期輪流推出。下星期首批率先登場的4款《龍珠大魔》珍藏卡分別印有4位人氣角色：悟空(縮小版)、比達(縮小版)、笛子魔童(縮小版)，以及悟空(縮小版)和古羅里奧的組合卡！
每張卡背面均印有象徵不同星數的龍珠，大家需要集齊不同珍藏卡才可以完成收集七星龍珠之旅。是次聯乘推出的珍藏卡印刷精美，比一般紙卡更厚，使用光膠面、幻彩和凸字等印刷工藝，令珍藏卡更有手感
麥當勞App用戶可於周一(25日)上午11時起於App內使用電子優惠券購買指定套餐，並加$5即可換領以上4款其中一款珍藏卡。指定套餐包括「$39日式吉列雞腿飽套餐」及「$39日式照燒麥炸雞2件套餐」。《龍珠大魔》珍藏卡會以印有神龍肖像的包裝袋派發，款式隨機，數量有限，換完即止。
全新日式照燒麥炸雞明日登場
全新日式照燒麥炸雞，嚴選優質雞鎚及雞上髀，日式照燒麥炸雞用上醬油、洋蔥、蒜、薑、蘋果蓉等調味及醃製，以炮製出傳統日式照燒風味、啖啖惹味的嫩滑多汁炸雞，令人食指大動。麥當勞亦同日推出「$39日式照燒麥炸雞(2件)套餐」優惠，等各位可以盡情歎新品！
各位龍珠迷亦不要錯過集齊精美的龍珠主題包裝，全新麥炸雞同樣會以《龍珠大魔》主題包裝盛載，2件裝食物包裝盒上將印有二星龍珠，以及其中一個大家最喜愛的比達(縮小版)。至於麥炸雞分享桶（6件）則會印上悟空(縮小版)和兩位新角色古羅里奧、戈麻，以及六星龍珠。
新品優惠
另外麥當勞App用戶只需憑電子優惠券購買$49「麥當勞|龍珠大魔限量珍藏套餐」，除可品嚐日式吉列雞腿飽套餐配自選小食(可選紫薯脆波(5粒)或新增選項麥樂雞(4塊)外，即可獲贈限量《龍珠大魔》珍藏紙袋乙個。限量紙袋兩面分別印有悟空(縮小版)以及界王神(縮小版)兩位角色肖像，極具收藏價值，粉絲絕對不能錯過！珍藏紙袋數量有限，送完即止。
即日起，麥當勞App用戶亦可享多款美食優惠。當中包括「$39日式吉列雞腿飽套餐」，享受和風漢堡味道；「選購指定超值套餐加$10配麥炸雞(1件)」和「$88麥炸雞分享桶」亦會繼續供應，讓大家自選心水口味的麥炸雞！