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生活
2024-11-18 17:00:00

7-Eleven聯乘Disney PIXAR！7仔全新電子印花換10款毛毛小掛袋套裝 玩轉腦朋友/怪獸大學/反斗奇兵

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7-Eleven聯乘Disney PIXAR！7仔全新電子印花換10款毛毛小掛袋套裝 玩轉腦朋友/怪獸大學/反斗奇兵

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7-Eleven集齊一眾彼思朋友與各位齊齊慶祝聖誕，以「FURRY NICE」為主題，打造一套10款超萌的「毛毛小掛袋套裝」系列！是次7-Eleven更首度於APP內推出全新電子印花，於手機APP內儲齊電子印花，即可換走毛毛小掛袋套裝，1120日早上7時起10款毛毛小掛袋套裝正式登陸7-Eleven，即睇詳請。

「毛毛小掛袋套裝」以三套迪士尼及彼思經典電影為藍本，包括《玩轉腦朋友》、《怪獸大學》和《反斗奇兵》的人氣角色Joy (阿樂)Sadness (阿愁)Anger (阿燥)Disgust (阿憎)Mike (大眼仔)Sulley (毛毛)Buzz Lightyear (巴斯光年)Lotso (勞蘇)Alien (三眼仔)Woody (胡迪)。每套均有毛毛小掛袋及同款隨身小物各一件，隨身小物分別有４個款式，包括「隨身鏡」、「衣物除毛刷」、「隨身梳」以及「眼鏡布」，體積小巧，攜帶方便，更印有角色名字或標誌性圖案等，設計別具心思，CP非常高！

迪士尼及彼思「毛毛小掛袋套裝」產品詳情

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儲齊全新電子印花即可免費換領

7-Eleven更首度引入全新電子印花！於 1120 日開始，只需在7-Eleven App 內儲齊25張電子印花，即可免費換領「毛毛小掛袋套裝」一套，限量50,000個名額，先到先得，數量有限。

 「毛毛小掛袋套裝」換購詳情

電子印花：20241120日早上7時起至202513日止，儲齊5張電子印花加$48，即可隨機換購1套，或儲齊８張電子印花加$84，即可隨機換購2套，或儲齊25張電子印花，即可免費換領1

實體印花：20241120日早上7時起至202513日止，儲齊8張實體印花加$48，即可隨機換購「毛毛小掛袋套裝」1套，或儲齊12張實體印花加$84，即可隨機換購2套。

yuu獎賞計劃會員專享換購優惠：20241120日至1231日止。兌換日期由20241120日早上7時起至202513日止。以8,800 yuu積分+$20，即可隨機換購「毛毛小掛袋套裝」1套。

yuu獎賞計劃會員專享預訂：yuu會員以72,000 yuu 積分預訂「FURRY HAPPY 同遊Set」或「FURRY FUN 隨行Set」其中1款，無需儲印花，亦無需擔心隨機抽到同款。預訂日期由20241120日中午12時起至123日止。

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