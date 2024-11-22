ComplexCon香港2025重返亞博 11.22正式開售VIP限量門票

全球矚目的潮流文化盛事ComplexCon香港2025將重返亞洲國際博覽館，將於3月21至23日一連三日舉行，再次雲集全球重磅音樂藝術家及創作人。限量 VIP 門票將於 11 月 22 日起於網上公開發售，門票包含獨家限定商品及三天活動門票，即睇詳請。

國際當代創意藝術家Daniel Arsham將出任ComplexCon 2025全球藝術總監，Arsham以其著名的「Future Relics」（未來遺跡）風格，重新演繹ComplexCon 2025的主視覺標誌，亦將活動年份改為3025，令是次盛事注入嶄新創意元素！

ComplexCon全球首站選址香港舉行，為ComplexCon的全球巡迴亮相揭開序幕，重返亞洲國際博覽館同時將陣容升級，除了有勁量級音樂藝術家及創作人參與外，更會展示Arsham全新作品及為活動設計的獨家商品系列。

門票詳請

香港站限量VIP套票將於11月22日公開發售，包含Arsham親自設計的ComplexCon香港2025會場限定紀念商品、潮流市集提前2小時入場、ComplexCon(versations)座談會優先入場、獨家潮流市集優先體驗通行證、所有Complex Live!演唱會最高等級門票等多項專屬權益 。

立即購票：Klook (11月22日4PM開賣)

門票： HK$ 3,988