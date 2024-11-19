HK Express學生優惠 「經濟飛」單程機票$88起 19個航點 東京/福岡/台北/首爾都有！

HK Express香港快運突發推出「Winter Break齊齊飛」限時學生優惠，由即日起至2024年11月21日，19個航點包括東京、福岡、台北、首爾等「經濟飛」單程機票低至$88起，包括一件隨身物品及一件登機行李，學生窮遊必搶！