Jo Malone London聖誕系列限定店 送節日古龍水/聖誕輪盤贏芬芳驚喜

臨近聖誕，相信不少男士都在為另一半物色聖誕禮物。Jo Malone London今年推出限定流金時代聖誕系列，向回憶中的聖誕節目致敬，一系列產品包括經典古龍水、縱寵身心系列與奢華居室香氛，盛載於限量版節日懷舊印花禮盒中，為節日氣氛升溫。品牌更在尖沙咀K11 Musea開設流金芬芳獻禮限定店，在現場拍照留念，並完成指定動作，即可尊享2支1.5ml節日精選古龍水，更可參與閃耀聖誕輪盤，贏走芬芳驚喜。品牌更預告將於12月在銅鑼灣舉行聖誕流金盛禮派對，屆時會有品牌香港首個室外大型聖誕樹，各位品牌粉絲記得去打卡了。

全新流金芬芳獻禮限定店登陸尖沙咀K11 Musea Gold Ball，以金色三角圖案構成的球形空間奪目耀眼。走進同樣金光閃閃的盛禮限定店，展示一系列奢華聖誕禮盒套裝，更一站式提供多款個人化送禮服務，包括場內獨家專屬索繩布袋，即場印刷珍藏照片，亦有可愛玩味繡花章、字母瓶扣吊飾、精緻色彩繽紛緞帶及個性化鐫刻服務等。由揀選專屬香氣至多款貼心禮贈元素，Jo Malone London都能輕鬆為摯愛或友人量身定做獨一無二的香氛盛禮，打造充滿心思的專屬芬芳贈禮，盡顯英倫獻禮哲學的細膩心意。

凡親身與限定店拍照留念，完成指定動作，即可尊享2支1.5ml節日精選古龍水及獻禮美學諮詢服務，感受品牌獨有的香氛哲學。購物滿$1,000，更可限時參與閃耀聖誕輪盤乙次，帶走芬芳驚喜饋贈！

第二站：聖誕流金盛禮派對

巡禮第二站的全新聖誕流金盛禮派對，將於12月登陸銅鑼灣Fashion Walk，屆時京士頓街限定店將搖身一變成金光璀璨的華麗節日派對，化身星光熠熠的經典奢華舞台。每個角落堆滿芬芳四溢的香氛盛禮，再配搭多款個人化送禮服務，讓大家訂製獨一無二的專屬香氣獻禮。百德新街與食街更會披上節日盛裝，呈獻品牌香港首個室外閃亮奪目的大型聖誕樹，掛滿經典奶白色禮盒，綻放閃耀金光，將Fashion Walk變成流金聖誕舞台。

凡親身與限定店或聖誕樹拍照留念，完成指定動作即可尊享2支1.5ml節日精選古龍水及獻禮美學諮詢服務；購物滿$1,000，更可限時參與閃耀聖誕輪盤乙次，帶走璀璨禮遇慶祝佳節，現場將有更多芬芳驚喜活動，敬請期待。