KFC推4款聖誕派對套餐 限定芝士火鍋/5大聖誕優惠/限量版日本聖誕瓷碟

聖誕節當然要食大餐！KFC推出四款人氣聖誕派對套餐，期間限定的人氣產品炸雞芝士火鍋亦同步回歸，現更有早鳥優惠，低至$331就食到聖誕套餐，學生訂購套餐再送多12件炸雞！另外KFC更特別推出由日本KFC設計的雞桶包裝及紀念瓷碟，紀念瓷碟限量生產，極具收藏價值，即睇詳請。

四款聖誕派對套餐低至 $331 起

今個聖誕，KFC 再度推出四款人氣「聖誕派對套餐」，並推出早鳥優惠，12月 18日前享有早鳥優惠套餐包括經典派對套餐(4- 6人) $331(原價：$368)、滋味派對套餐(8-10人)$646(原價：$718)、歡樂派對套餐(12-14人) $952(原價$1,058)以及豐盛派對套餐(16-18人) $1,258(原價：$1,398)。今年KFC「聖誕派對套餐」系列除了可配搭期間限定全新「意式芝士蛋糕葡撻」外，更可以選購限定回歸的「蒜蓉包脆雞」系列。8人以上派對套餐內小食更可升級巴辣雞粒，為聖誕派對增添爆脆一刻！

聖誕期間限定「炸雞芝士火鍋」載譽歸來

KFC人氣產品「炸雞芝士火鍋」同步盛大回歸，帶來超級拉絲體驗！今年KFC依然保留經典的芝士醬配方，每一口都充滿濃郁的奶香，顧客只需將附送的芝士醬加熱，瞬間濃郁的芝士香氣便會撲鼻而來。無論是搭配鮮嫩多汁的炸雞，還是巴辣香雞翼及香脆薯條，只要沾上芝士醬，即時將美食加倍昇華。