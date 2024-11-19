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生活
2024-11-19 16:00:00

KFC推4款聖誕派對套餐 限定芝士火鍋/5大聖誕優惠/限量版日本聖誕瓷碟

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KFC推4款聖誕派對套餐 限定芝士火鍋/5大聖誕優惠/限量版日本聖誕瓷碟

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聖誕節當然要食大餐！KFC推出四款人氣聖誕派對套餐，期間限定的人氣產品炸雞芝士火鍋亦同步回歸，現更有早鳥優惠，低至$331就食到聖誕套餐，學生訂購套餐再送多12件炸雞！另外KFC更特別推出由日本KFC設計的雞桶包裝及紀念瓷碟，紀念瓷碟限量生產，極具收藏價值，即睇詳請。

四款聖誕派對套餐低至$331

今個聖誕，KFC 再度推出四款人氣「聖誕派對套餐」，並推出早鳥優惠，12 18日前享有早鳥優惠套餐包括經典派對套餐(4- 6) $331(原價：$368)、滋味派對套餐(8-10)$646(原價：$718)、歡樂派對套餐(12-14) $952(原價$1,058)以及豐盛派對套餐(16-18) $1,258(原價：$1,398)。今年KFC「聖誕派對套餐」系列除了可配搭期間限定全新「意式芝士蛋糕葡撻」外，更可以選購限定回歸的「蒜蓉包脆雞」系列。8人以上派對套餐內小食更可升級巴辣雞粒，為聖誕派對增添爆脆一刻！

聖誕期間限定「炸雞芝士火鍋」載譽歸來

KFC人氣產品「炸雞芝士火鍋」同步盛大回歸，帶來超級拉絲體驗！今年KFC依然保留經典的芝士醬配方，每一口都充滿濃郁的奶香，顧客只需將附送的芝士醬加熱，瞬間濃郁的芝士香氣便會撲鼻而來。無論是搭配鮮嫩多汁的炸雞，還是巴辣香雞翼及香脆薯條，只要沾上芝士醬，即時將美食加倍昇華。

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KFC推出五大聖誕美食優惠

優惠一：早鳥優惠 9

1218日或之前於網上訂購任何一款聖誕派對套餐，即可享 9 折優惠。

優惠二：送高達 $1,500KFC 美食優惠券

凡於1121日至202518日期間惠顧聖誕派對套餐或「炸雞芝士火鍋套餐」，即送高達 $1,500 KFC 美食優惠券。

優惠三：門店自取優惠

KFC App 或網頁訂購聖誕派對套餐或「炸雞芝士火鍋套餐 458 」，並選擇 「快脆送」內的「門店自取」，輸入優惠碼「 PICKUP60 」即享減 $60 優惠。

優惠四：學生專享優惠

於推廣期內致電訂購熱線2180 0000訂購聖誕派對套餐，即可享滋味派對套餐 (8-10) $7186件炸雞；歡樂派對套餐(12-14) $1,0589件炸雞；以及豐盛派對套餐(16-18) $139812件炸雞。

優惠五：賺取5yuu積分

yuu會員凡惠顧「炸雞芝士火鍋套餐」或任何聖誕派對套餐系列，可賺取5 yuu 積分。

日本KFC特別設計聖誕桶包裝與限量紀念瓷碟

KFC特別推出由日本KFC設計的聖誕版雞桶包裝和限量雞桶包裝和限量紀念瓷 碟，充滿節日的喜慶與溫馨。今年限量版碟將是最後一年生產，年份亦有印於 碟上，極具收藏價值。即日起凡於指定店鋪購買「聖誕派對套餐」或炸雞芝士火鍋，即可以優惠價$89加購限量的「2024日本聖誕瓷碟」。

Klook.com

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