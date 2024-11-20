M&M’s推3大優惠 購買朱古力產品滿$88送電影禮券

M&M’S及英皇戲院聯手打造驚喜優惠，買任何瑪氏朱古力產品滿$88即送英皇戲院電影電子禮券一張，另外於全線英皇戲院睇戲即送M&M’S試食裝，讓各位可以一邊睇戲一邊歎M&M’S朱古力！即睇詳請。

即日起，M&M’S及英皇戲院聯手推出三大破天荒優惠。 優惠一 睇戲食 M&M ’ S 樂趣無極限活動 即日起至2024年 12月26日，於指定零售商購買任何瑪氏朱古力產品(包括最少一包M&M’S)滿$88，以單一收據計算，上傳清晰收據相片及於指定網頁填妥資料，即可換領「英皇戲院電影電子禮券」1張，共送出600張，先到先得，送完即止。

活動網頁：請按此 優惠二 請你食 M&M ’ S 即日起至2024年12月17日，於香港全線英皇戲院票房現場購買任何戲票，即可免費獲得「M&M’S®脆脆心朱古力(12克)試食裝」1包。 優惠三 英皇戲院小食部大派禮券 推廣期內，於指定英皇戲院小食部購買任何爆谷產品加購M&M’S®牛奶朱古力樽裝(90克)或花生朱古力樽裝(90克)，即可免費獲得「英皇戲院電影禮券」1張，禮物數量有限，送完即止。 指定英皇戲院包括 中環娛樂行：香港中環皇后大道中30號娛樂行3樓

銅鑼灣時代廣場：香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場13樓 黃竹坑THE SOUTHSIDE：黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE3樓 尖沙咀iSQUARE：九龍尖沙咀彌敦道63號國際廣場7樓 大圍圍方：新界大圍車公廟路18號圍方5樓 荃灣荃新天地：新界荃灣楊屋道18號荃新天地2期1樓 將軍澳康城：新界將軍澳康城路1號The LOHAS康城4樓 馬鞍山新港城中心：新界馬鞍山鞍祿街18號新港城中心2樓 屯門新都商場：新界屯門屯利街2號新都商場3樓