Pizza Hut聯乘KFC推出期間限定新品 升級超勁辣黃醬/蒜蓉包脆雞

Pizza Hut再度聯乘KFC，結合對方皇牌產品，由11月21起至12月4日，期間限定推出新品，於全線 Pizza Hut惠顧「Melts烤雞煙肉Dip脆批」即可將點Dip醬免費升級至KFC超勁辣黃醬 。另一邊廂，KFC亦將同步推出Pizza Hut招牌經典蒜蓉包口味的「蒜蓉包脆雞系列」，經典味道重新演繹，即睇內文。

Pizza Hut「Melts Dip脆批系列」金黃酥脆的外層下，豐富餡料層層堆疊，伴有香濃熱溶芝士。是次聯乘，Pizza Hut特別為大家將「Melts烤雞煙肉Dip脆批」的點Dip醬免費升級至KFC自家研發醬汁KFC超勁辣黃醬，「Melts烤雞煙肉Dip脆批」內含嫩滑烤雞肉及鹹香煙肉，加上KFC超勁辣黃醬超級惹味。

「蒜蓉包脆雞系列」強勢回歸 KFC

由11月21日起至2025年1月8日，Pizza Hut的蒜蓉包滋味於KFC經典再現！全線KFC分店獨家供應期間限定「蒜蓉包脆雞」及「蒜蓉包巴辣香雞翼」，將經典延續。將 Pizza Hut 皇牌蒜蓉包分別注入 KFC 的滋味炸雞及巴辣香雞翼中，牛油蒜蓉滋味與炸雞完美融合，加上你麵包脆脆獨特滋味絕對會令吃不停口！

另外KFC精心調配的全新「清爽檸檬茶蒟蒻梳打」。以煙韌有咬口的蒟蒻，撘配港人至愛的檸檬茶底加上細密氣泡，啖啖清新的味道瞬時解膩。