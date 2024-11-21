UNIQLO 40周年感謝節5大購物攻略 入手保暖羽絨/外套/針織衫 ANYA HINDMARCH聯乘系列同日開賣

一連兩周的「UNIQLO 40周年感謝節」將於明日(11月22日)至12月5日舉行，最近氣溫急降，感謝節首周就多款保暖好物：包括Merino針織及SWEAT等，UNIQLO 3大王牌保暖單品更首次進行限定優惠，迎合入冬時節！「感謝節」更有40周年紀念特別商品「Uniqlo Clothing Warehouse」衛衣，ANYA HINDMARCH聯乘系列更於同日開賣，可以一次過入手厚衫及轉季衣物！

一連兩周的「UNIQLO 40周年感謝節」將於明日(11月22日)至12月5日舉行

購物攻略 1 ：保暖王牌單品 首次限定優惠

UNIQLO 3大冬季王牌單品首次以限定感謝價格暖意登場：HEATTECH極暖系列比普通HEATTECH擁有1.5倍保暖度，具超彈性物料貼合身體活動，保暖效果更出色；超輕型羽絨採用蓬鬆度高的高級羽絨製作，提供超強保暖度同時保持輕盈，合身版型設計無論單穿或外面搭配外套也不顯臃腫，特別適合到寒冷地方旅遊時作為保暖內搭穿著。另一秋冬感謝節必搶便是溫暖柔軟的厚搖粒絨寬鬆針織外套，備有豐富剪裁選擇，兼具親膚柔軟的穿感與時尚造型需要。

是次秋冬感謝節也包括多款童裝及嬰幼兒系列秋冬明星商品，例如外遊必備的超輕型羽絨背心、HEATTECH極暖棉質圓領 T 恤，讓小孩子舒適享受戶外時光。