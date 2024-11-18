國泰科創馬拉松首度拓展至大灣區　香港團隊創意回收餐車奪冠

一年一度的國泰科創馬拉松（Cathay Hackathon）來到第7屆，剛於上周六圓滿結束。今年首度將活動推廣至粤港澳大灣區，有多達1500名參賽者，包括來自內地及海外的大專院校學生。決賽在11月16日移師至深圳前海嘉里中心舉行，國泰第二個科創辦公室亦即將在數個月後在此落戶。

年度科創盛事

比賽分成多個不同主題，並由3至5名成員組隊參與，在3個月內隊伍有機會深入國泰幕後運作及參與一系列大師班，了解航空業運作，並透過24小時線上開發有趣而實用的創新方案，解決國泰及航空業面對的問題，或改善服務和營運等。

經過一輪提案及展示，最後晉級決賽的10隊，即席向國泰高級管理層及業界專家進行匯報，當日評審選出最佳的方案為優勝者。得獎隊伍除了可獲國泰機票、亞洲萬里通里數，更有機會獲得實習生或畢業培訓生快速通道，以及參與海外學習交流團。

國泰數碼及資訊科技董事方逸翔（Lawrence）表示今年首次進軍大灣區，反應踴躍而且參加者理念亦出眾，認為成績不錯相當鼓舞。未來亦將會在大灣區繼續招攬創科人才，配合國泰未來發展。

國泰數碼部總經理鄒銘諾（Aldric）亦同意今次有不少創意方案，期望未來可落實參加者的構思。

今年國內學生的表現相當不錯，借這次比賽可接觸內地學生，亦認為公司未來在國內發展的潛力極高，以及是一個促進兩地學生交流、培養青年成長的渠道。參賽者創作的概念可作為很好的參考，刺激國泰改善數碼產品及服務。