新手入坑性價比之選 二千有找 黑膠唱盤連喇叭

近年掀起Y2K復古風，黑膠碟亦有復興趨勢，這款House of Marley的Revolution藍牙黑膠唱盤及Uplift藍牙書架喇叭，入門級款式適合新手試玩。外形吸引之餘，能做到開箱即用，首次玩黑膠都能即時上手，套裝價只需$1,980，性價比極高。
新手友善設計
Revolution選用實心竹製面板及REWIND環保布料製作，美觀堅固。針對黑膠新手而設，出廠前已經預先調校針壓和抗滑力，用家只要在開箱後將唱臂尾部套上並扭緊砝碼，連接電源、配對喇叭或耳機，全程不用5分鐘就已經可以聽黑膠唱片，過程零難度。
帶動式設計有常用的33、45、78 RPM轉速，大小黑膠唱片都可應付。唱頭亦選用Audio-Technica出品，音質比起其他玩具品牌更好。支援雙向藍牙5.3無線傳輸，將黑膠唱片的音樂傳送到藍牙喇叭或耳機上播放外，亦能將手機音樂即時串流至唱盤，再經以RCA連接的音響系統播放。
竹製書架喇叭
有唱盤亦要有喇叭配合，Uplift同樣採用實心竹製面板及REWIND布料包覆蓋機身，設計一致。喇叭採用有源設計，毋須配搭擴音機，駁上電源即可使用。連接方面提供藍牙5.3無線傳輸，亦保留RCA及3.5mm AUX in有線輸入，可連接黑膠唱盤、CD機、電腦等裝置。
選用一個3吋中低音單元，配搭軟球頂高音單元，音量充足飽滿，人聲清晰，播放黑膠唱片的音樂或串流音樂亦得。
House of Marley Revolution藍牙黑膠唱盤建議零售價$1,280，Uplift藍牙書架喇叭$980，套裝更只需$1,980即可入手，踏入黑膠世界的門檻更低。
查詢：9723 5623