機背都可打機！ 旗艦級電競手機 ROG Phone 9

ROG Phone 9 Series有幻影黑及極光白兩色，並有多種電競配件可選購。

電競迷要有的ROG Phone 9 Series正式登場，搶先搭載全球最新的超強Snapdragon 8 Elite處理器，並有齊各種AI遊戲新功能，幫助電競玩家升呢過關。AniMe Vision更可在機背可編程mini-LED上玩遊戲，極為創新！

機背顯示器成亮點

ROG Phone 9 Series作為電競手機，加入大量打機元素，機背的AniMe Vision顯示器，可自訂動畫與顯示多種功能。ROG Phone 9採用85顆可編程mini-LED，Pro版則升級至648顆，呈現專屬動畫及狀態，還能化身AniMe Play，透過AirTrigger按壓觸控鍵挑戰多款經典遊戲，相當好玩。

搭載多項AI遊戲功能，包括可於遊戲內自動升級技能的AI遊戲幫手3.0、能自動記錄遊戲關鍵場面的AI精華錄影2.0，方便玩家快速搜尋及即時翻譯遊戲內容的AI辨識快搜2.0等；今代更支援AI語音降噪，確保遊戲中對話清晰。Pro版特設AirTrigger 3種感應模式，支援超過20種遊戲手勢。