華為Mate 70系列強勢回歸 定檔11月26日發布

備受期待的華為 Mate 70 系列終於確定了發布日期！華為常務董事余承東，日前說正式宣布，Mate 70系列手機將於11 月26日與大家見面。這款被譽為「史上最強 Mate」的新機，搭載了全新的國產麒麟 9100 晶片和鴻蒙 5.0 正式版操作系統，勢必在手機市場掀起新的波瀾。

Mate 70 系列包含四款機型 據悉，Mate 70 系列將包含 Mate 70、Mate 70 Pro、Mate 70 Pro+ 和 Mate 70 RS 四款機型。在設計方面，Mate 70 系列延續了華為一貫的風格，但中框部分採用了「直角+大倒角」的過渡設計，區別於 Mate 60 系列的圓潤設計，更符合當前的潮流趨勢。

攝像鏡頭方面，Mate 70 系列採用了大圓環對稱四孔鏡組設計，搭配素皮或玻璃機身，更顯高端質感。

鏡頭採用了大圓環對稱四孔鏡組設計 攝像鏡頭方面，Mate 70 系列採用了大圓環對稱四孔鏡組設計，搭配素皮或玻璃機身，更顯高端質感。該系列配備 5000 萬像素主鏡頭，並支持可變光圈技術。標準版搭載 1200 萬像素潛望式長焦鏡頭，而高配版則升級為 4800 萬像素潛望式長焦鏡頭，拍照性能大幅提升。

性能方面，Mate 70 系列搭載了全新的麒麟 9100 晶片，並預裝原生鴻蒙 5.0 正式版操作系統 (HarmonyOS NEXT)。

Mate 70 系列搭載了全新的麒麟 9100 晶片 性能方面，Mate 70 系列搭載了全新的麒麟 9100 晶片，並預裝原生鴻蒙 5.0 正式版操作系統 (HarmonyOS NEXT)。麒麟 9100 晶片不僅在性能上有了顯著提升，也在能耗方面進行了優化，有望降低手機發熱並提升續航。而原生鴻蒙系統的加入，則為用戶帶來更流暢、安全、智能的使用體驗，標誌著華為在自主研發操作系統的道路上邁出了重要一步。續航方面，Mate 70 系列配備了高密度矽電池，Mate 70 電池容量為 5500mAh，而 Mate 70 Pro、Mate 70 Pro+ 和 Mate 70 RS 則達到了 5850mAh，並支持 100W 快充，為用戶提供更持久的續航體驗。

至於價格，華為官方在今天雖然已經在官網上接受預約Mate 70、Mate 70 Pro及Mate 70 Pro+3款機型 ，但並未提供價錢，據流傳消息透露 Mate 70 系列將維持之前的價格定位。

官網接受預約但並未提供Mate 70價錢 至於價格，華為官方在今天雖然已經在官網上接受預約Mate 70、Mate 70 Pro及Mate 70 Pro+3款機型 ，但並未提供價錢，據流傳消息透露 Mate 70 系列將維持之前的價格定位。預計 Mate 70 起售價為 5499 元人民幣，Mate 70 Pro 起售價為 6499 元，Mate 70 Pro+ 起售價為 8999 元，而 Mate 70 RS 則為 11999 元。 文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章