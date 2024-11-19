豐澤勁送逾500萬飛行里數兼大抽獎　全場精選聖誕禮物低至23折

就快踏入聖誕月，豐澤首次與國泰合作，重磅推出豐澤狂賞「里」活動，由即日起至2025年1月1日期間送出總值超過500萬飛行里數。豐澤及TechLife已經準備好超過800份聖誕好物，低至23折震撼價發售，可以買家心水禮物同時賺取飛行里數。

送超過500萬里數 豐澤狂賞「里」 活動只要購買指定超過40個品牌產品，就可賺取里數獎賞。單次購物滿$1000即可參加大抽獎，指定品牌滿$1000更可額外獲多一次抽奬機會，隨時贏走10萬飛行里數或雙人來回東京機票！

精選禮品23折起 豐澤精選逾800款人氣影音產品、家居電器及生活用品，部分更有折扣優惠，例如msi Claw A1M電競手提遊戲機，82折只售$5399；Switch主機亦有89折，售$2380；Sony ZV-1 Vlog相機75折$4490；Lenovo Tab P12平板電腦79折只售$2599等。折扣最多為ITSU智能拔罐機，23折後$339；另有一系列旅行喼亦低至33折發售。 於12月16日起至26日特別加推網店專享倒數聖誕限定優惠，每日解封驚喜聖誕禮物，以超抵價選購至Hit禮物之餘，更可拎走多款熱門電子折上折優惠券。詳情可留意官網公布。