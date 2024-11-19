電動車｜平治EQS 450+小改款配經典星徽標誌　超長839公里續航力

電動車｜平治EQS 450+換上了新鬼面罩並加長續航距離，內外均有升級。

平治旗艦電動房車EQS 450+ Progressive Line全面升級，帶來全新面貌之外，更多了54公里的額外續航距離。標準配備AMG風格、Electric Art系列的全新鬼面罩和鍍鉻飾邊，引擎蓋上的直立平治星徽標誌，更加經典，同時後座的舒適度亦有所提升，作為老闆車相當豪華。

內外換新更豪華

全新EQS 450+ Progressive Line帶來全新鬼面罩和鍍鉻飾邊，線條更加圓滑利落，加上回歸經典的直立式平治星徽標誌，優雅豪華。小改款亦加強了工藝細節，車廂內B柱出風口配備鍍鉻裝飾，後座更增設額外坐墊並飾以Nappa真皮飾邊。

坐上車廂內，前座頭枕設有靠墊，更可以加配肩頸位置加溫。前座及副駕均標配按摩功能，還有多種按摩模式，實試過舒服爽快，亦有加熱及通風功能。後座雖然沒有按摩功能，但亦配備了附帶Executive座椅的Rear Comfort Package Plus選配套裝。

後座乘客座椅可向前摺疊，後座靠背最多可調整至38度，腳位闊落。選配設備包括多重氣壓調節後排座椅、後座的暖椅及頸肩加熱功能及氣壓式調節座椅深度等。另亦有車門電動關閉功能，上下車更加便利。