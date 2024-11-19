電動車｜平治EQS 450+小改款配經典星徽標誌　超長839公里續航力

平治旗艦電動房車EQS 450+ Progressive Line全面升級，帶來全新面貌之外，更多了54公里的額外續航距離。標準配備AMG風格、Electric Art系列的全新鬼面罩和鍍鉻飾邊，引擎蓋上的直立平治星徽標誌，更加經典，同時後座的舒適度亦有所提升，作為老闆車相當豪華。
內外換新更豪華
全新EQS 450+ Progressive Line帶來全新鬼面罩和鍍鉻飾邊，線條更加圓滑利落，加上回歸經典的直立式平治星徽標誌，優雅豪華。小改款亦加強了工藝細節，車廂內B柱出風口配備鍍鉻裝飾，後座更增設額外坐墊並飾以Nappa真皮飾邊。
坐上車廂內，前座頭枕設有靠墊，更可以加配肩頸位置加溫。前座及副駕均標配按摩功能，還有多種按摩模式，實試過舒服爽快，亦有加熱及通風功能。後座雖然沒有按摩功能，但亦配備了附帶Executive座椅的Rear Comfort Package Plus選配套裝。
後座乘客座椅可向前摺疊，後座靠背最多可調整至38度，腳位闊落。選配設備包括多重氣壓調節後排座椅、後座的暖椅及頸肩加熱功能及氣壓式調節座椅深度等。另亦有車門電動關閉功能，上下車更加便利。
標配超大螢幕
今次新版標準配備MBUX Hyperscreen超螢幕，整幅玻璃板面下實際有3個顯示器，無縫結合成一面超過141厘米寬的大型超螢幕，靚仔又實用。可控制車廂內空調、燈光、按摩功能之外，亦可顯示車子的各種調整，一目了然，副駕亦同樣可操控。
電池容量由108.4 kWh增加至118 kWh，續航距離增加至839公里，充電量達至80%最快只需31分鐘。馬力亦略有提高至360HP，扭力則維持在568Nm，0-100km/h加速為6.2秒。與上一代一樣有後軸轉向、各種主動式安全系統、Burmester音響等設備。
EQS 450+ Progressive Line一換一車價為$1477500，由即日起於平治港島品牌中心展出並可預訂。