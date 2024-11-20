9個全新Emoji

在已發布的文件中，表情符號小組委員會為該提議清單中的9個全新emoji概念提供了示例設計 ，當中包括一張扭曲的臉，其範例設計取自Emoji Kitchen；卡通和漫畫書中常見的「戰鬥雲」符號；不同膚色的女性芭蕾舞者、蘋果芯、殺人鯨、受全球各種「大腳八」神秘生物啟發的「毛茸茸的生物」、長號樂器、山泥傾瀉及寶箱。

這些設計採用Google Noto Color Emoji風格，由Google表情符號設計團隊的成員提供。目前為Emoji 17.0提議的其餘150個新表情符號是現有「兔子耳朵人物」和「摔角人物」表情符號的各種膚色。