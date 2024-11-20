熱門搜尋:
破地獄 天氣 TVB台慶2024 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
科技
2024-11-20 18:00:00

Galaxy A26預計年底前發表　或成首批用One UI 7 (Android 15) 的Samsung平價手機

分享：
Galaxy A26預計年底前發表　或成首批用One UI 7 (Android 15) 的Samsung平價手機

Galaxy A26預計年底前發表　或成首批用One UI 7 (Android 15) 的Samsung平價手機

adblk5

雖然 Samsung 一直以來都大力推廣他們的旗艦手機，但事實上他們最暢銷的手機，應該是 Galaxy A 系列的中階或者入門手機才對。而 Samsung 即將會推出新一代的 Galaxy A26，而且還有一系列傳聞消息流出，下文會再跟大家詳細說說。

Samsung 以往通常都會在年底發表他們的平價手機，估計今次的 Galaxy A26 也不例外。

Samsung 以往通常都會在年底發表他們的平價手機，估計今次的 Galaxy A26 也不例外。

Samsung 以往通常都會在年底發表他們的平價手機，估計今次的 Galaxy A26 也不例外。而根據目前傳聞消息指出，Galaxy A26 跟上代的 Galaxy A25 外觀非常相似，預計會具有 6.64 吋平面螢幕，用上水滴屏設計，而手機的側面將會很平坦。

adblk6
而因為 Galaxy A26 是一部主打平價的手機，在設計上當然不及旗艦手機那麼精緻，因此它會有一個較粗的邊框，而且底部的下巴應該都會頗大。

而因為 Galaxy A26 是一部主打平價的手機，在設計上當然不及旗艦手機那麼精緻，因此它會有一個較粗的邊框，而且底部的下巴應該都會頗大。

而因為 Galaxy A26 是一部主打平價的手機，在設計上當然不及旗艦手機那麼精緻，因此它會有一個較粗的邊框，而且底部的下巴應該都會頗大。跟前代產品一樣，Galaxy A26 的音量鍵以及電源鍵是凸出的，方便用戶輕易找到，而不是平放在框架上。

其他規格方面，Galaxy A26 預計會搭載 Exynos 1280 處理器，內置至少 6GB RAM，並會預載基於 Android 15 的 One UI 7，可能會是在 Galaxy S25 發表之前首批安裝了這個更新的三星手機之一。

Galaxy A26 以及 Galaxy A16 預計會在 12 月發表，參考上代 Galaxy A25 299 美元的賣價 (香港賣價 $2398，大舖現售 $1998)，估計 Galaxy A26 的價位應該不會有太大出入。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 