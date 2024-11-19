Google Play香港2024年度最佳排行榜　英語學習、AI筆記App及Pokemon GO獲獎（內附下載連結）

Google Play 2024年度最佳排行榜已出爐，今年的排行榜涵蓋9個應用程式和9個遊戲類別，共有18個應用程式和遊戲獲獎。當中不少都是我們日常經常會用到的App，例如每日即時通訊WhatsApp、外賣平台Keeta以及廢物回收的綠綠賞等。遊戲方面則不意外有大作如《鳴潮》以及人氣遊戲《部落衝突》，當然還有港人勇奪世一的《Pokémon GO》。