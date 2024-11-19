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科技
2024-11-19 19:02:06

Google Play香港2024年度最佳排行榜　英語學習、AI筆記App及Pokemon GO獲獎（內附下載連結）

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Google Play 2024年度最佳排行榜當中有不少實用App上榜。

Google Play 2024年度最佳排行榜當中有不少實用App上榜。

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Google Play 2024年度最佳排行榜已出爐，今年的排行榜涵蓋9個應用程式和9個遊戲類別，共有18個應用程式和遊戲獲獎。當中不少都是我們日常經常會用到的App，例如每日即時通訊WhatsApp、外賣平台Keeta以及廢物回收的綠綠賞等。遊戲方面則不意外有大作如《鳴潮》以及人氣遊戲《部落衝突》，當然還有港人勇奪世一的《Pokémon GO》。

Google Play 2024年度最佳應用程式一覽。

Google Play 2024年度最佳應用程式一覽。

年度最佳應用程式：Speak

年度最佳跨裝置應用程式：WhatsApp Messenger

年度最具娛樂性應用程式：DramaBox

年度最佳自我提升應用程式：Notewise

年度最佳生活幫手應用程式：Keeta

年度最具潛力應用程式：Winkit

年度最佳社會貢獻應用程式：綠綠賞手機應用程式

年度最佳穿戴裝置應用程式：Wikiloc戶外導航GPS

年度最佳大螢幕應用程式：Infinite Painter

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Google Play 2024最佳遊戲一覽。

Google Play 2024最佳遊戲一覽。

年度最佳遊戲：劍與遠征：啟程

年度最佳跨裝置遊戲：部落衝突 (Clash of Clans)

年度最佳多人對戰遊戲：破壞突擊隊

年度最佳休閒遊戲：出發吧麥芬 - 暹羅厘普聯動

年度最佳獨立製作遊戲：Yes, Your Grace

年度最佳劇情遊戲：鳴潮

年度最佳持續影響力遊戲：Pokémon GO

年度最佳 Play Pass 遊戲：Kingdom Rush 5: Alliance TD

年度最佳 Google Play Games（PC 版）遊戲：王權之憶

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