iPhone 17 Air有傳為有史以來最薄型號　僅6mm厚、配6.6吋芒

根據MacRumors報導，Apple分析師Jeff Pu表示，他同意「iPhone 17 Air」厚度將在6mm左右。如果預測是準確的，那麼iPhone 17 Air將成為有史以來最薄的iPhone，低於iPhone 6目前保持的6.9mm紀錄。

史上最薄iPhone

iPhone 6之前的所有型號厚度都在7.6mm到12.3mm之間，但傳聞中的iPhone 17 Air不會是有史以來最薄的Apple產品。該紀錄由2024年版13吋iPad Pro保持，厚度僅5.1mm，最後一款iPod nano的厚度為5.4mm。

配6.6吋顯示器

關於該設備的設計和規格的傳言甚多，但大多數消息來源都同意它將配備6.6吋左右的顯示器。7月，Apple供應鏈分析師郭明錤表示，他預計該設備將配備標準A19晶片、動態島、單一後置相機和Apple設計的5G modem。