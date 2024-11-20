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科技
2024-11-20 16:42:02

iPhone 17 Air有傳為有史以來最薄型號　僅6mm厚、配6.6吋芒

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「iPhone 17 Air」厚度預計將在6mm左右。（圖片來源：MacRumors）

「iPhone 17 Air」厚度預計將在6mm左右。（圖片來源：MacRumors）

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根據MacRumors報導，Apple分析師Jeff Pu表示，他同意「iPhone 17 Air」厚度將在6mm左右。如果預測是準確的，那麼iPhone 17 Air將成為有史以來最薄的iPhone，低於iPhone 6目前保持的6.9mm紀錄。

iPhone 17 Air傳將有6.6吋左右的顯示器、單一後置相機。（設計圖片，來源：Apple Insider）

iPhone 17 Air傳將有6.6吋左右的顯示器、單一後置相機。（設計圖片，來源：Apple Insider）

史上最薄iPhone

iPhone 6之前的所有型號厚度都在7.6mm到12.3mm之間，但傳聞中的iPhone 17 Air不會是有史以來最薄的Apple產品。該紀錄由2024年版13吋iPad Pro保持，厚度僅5.1mm，最後一款iPod nano的厚度為5.4mm。

配6.6吋顯示器

關於該設備的設計和規格的傳言甚多，但大多數消息來源都同意它將配備6.6吋左右的顯示器。7月，Apple供應鏈分析師郭明錤表示，他預計該設備將配備標準A19晶片、動態島、單一後置相機和Apple設計的5G modem。

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上個月，Jeff Pu還預計該設備將配備鋁製框架、Face ID、單個4800萬像素後置攝像頭、2400萬像素前置攝像頭以及用於Apple Intelligence的8GB RAM。Apple可能會在2025年9月推出iPhone 17 Air，距離發布還很遙遠，謠言可能會隨著時間的推移而改變。

消息來源：MacRumors

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