Max串流平台今日登陸香港　必睇《哈利波特》、《權力遊戲》節目月費一覽

經典原創影片吸引

Max平台有大量必看經典原創劇集和荷里活猛片,包括《權力遊戲》(Game of Thrones)、《老友記》(Friends)、《哈利波特》(Harry Potter)電影系列,以及備受好評的《龍之家族》(House of Dragon)、《最後生還者》(The Last of Us)等等。

平台獨家有新上架原創劇《企鵝》(The Penguin)、《沙丘瀚戰前轉:預言》(Dune: Prophecy),以及預計於2026年上映的劇集版《哈利波特》。還有一系列DC宇宙的超級英雄電影包括《水行俠》(Aquaman)及《閃電俠》(The Flash),以及多條電視頻道包括Discovery、Food Network、TLC及Cartoon Network等可供觀賞。