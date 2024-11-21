PlayStation Blog早前宣布，PlayStation Plus Premium會員將有權測試遊戲目錄上精選PS5遊戲的雲端串流媒體（測試版）。一年多前PlayStation Portal遙控遊玩機面世，港版行貨則在今年8月上架，不過始終都要主機作Remote Play。

只需在PS Portal設定上開啟雲端串流，並有PlayStation Plus Premium會籍即可試用。

測試版歐美上線

PS Portal的新系統軟體更新發布，除了改進音訊體驗，最重要是包括許多粉絲一直要求的新功能測試版——支援PS Portal上的雲端串流媒體。更新上線後，PlayStation Plus Premium會員將能夠參與PS Portal上的雲端串流測試，允許PlayStation Plus遊戲目錄中的精選PS5遊戲直接從伺服器進行串流媒體播放，即使沒有PS5主機都可玩。

不過官方強調PS Portal上的雲端串流媒體（測試版）仍然是實驗性產品，測試期間可用的功能可能會變化，並且可能無法反映最終的體驗。