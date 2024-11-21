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科技
2024-11-21 16:00:00

PS Portal試行雲端串流遊戲　不需PS5主機都可以玩

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雲端串流媒體（測試版）可以直接在PS Portal上運行遊戲。

雲端串流媒體（測試版）可以直接在PS Portal上運行遊戲。

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PlayStation Blog早前宣布，PlayStation Plus Premium會員將有權測試遊戲目錄上精選PS5遊戲的雲端串流媒體（測試版）。一年多前PlayStation Portal遙控遊玩機面世，港版行貨則在今年8月上架，不過始終都要主機作Remote Play。

只需在PS Portal設定上開啟雲端串流，並有PlayStation Plus Premium會籍即可試用。

只需在PS Portal設定上開啟雲端串流，並有PlayStation Plus Premium會籍即可試用。

測試版歐美上線

PS Portal的新系統軟體更新發布，除了改進音訊體驗，最重要是包括許多粉絲一直要求的新功能測試版——支援PS Portal上的雲端串流媒體。更新上線後，PlayStation Plus Premium會員將能夠參與PS Portal上的雲端串流測試，允許PlayStation Plus遊戲目錄中的精選PS5遊戲直接從伺服器進行串流媒體播放，即使沒有PS5主機都可玩。

不過官方強調PS Portal上的雲端串流媒體（測試版）仍然是實驗性產品，測試期間可用的功能可能會變化，並且可能無法反映最終的體驗。

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PS Portal雲端串流遊戲可玩到《Marvel’s Spider-Man: Miles Morales》。

PS Portal雲端串流遊戲可玩到《Marvel’s Spider-Man: Miles Morales》。

多款精選遊戲

此測試版中可玩到PlayStation Plus遊戲目錄中120多款精選PS5遊戲，包括《潛水員戴夫》、《對馬戰鬼》、《Marvel’s Spider-Man: Miles Morales》、《Monster Hunter Rise》和《Ratchet & Clank: Rift Apart》等。

串流畫質高達1080p/60fps，可用DualSense無線控制器功能，包括觸覺回饋、自適應觸發器、揚聲器、觸控板（在PS Portal的觸控螢幕上模擬）和運動感測器。設有PlayStation Plus雲端存儲，保存資料和遊戲進度最多100GB，並將自動與PS5主機同步。

現時計劃只在日本及歐美地區實行，香港未有確實推出日期，相信開始的話，機迷們會更有意慾入手PS Portal。

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