Sony推出全新旗艦級全片幅無反可換鏡頭相機Alpha 1 II，今代雖然變化不大，同樣擁有約5010萬有效像素感測器、高達每秒30 fps無取景中斷拍攝。最重要是搭載最新AI處理單元，AI主體識別功能懂得自動辨識主體並追蹤。同時繼承了Alpha 9 III的創新技術，包括預先拍攝長達一秒的影像，以及改良人體工學設計。

Alpha 1 II功能包括超高速連拍

Alpha 1 II搭載全片幅Exmor RS層疊式CMOS感測器約5,010萬有效像素和最新BIONZ XR影像處理引擎，產生高解像度影像，擁有廣寬動態範圍。支援高達每秒30幀無取景中斷高速連續拍攝，具備自動對焦及自動曝光追蹤，以每秒高達120次的自動對焦/自動曝光計算。

相機還包括備受期待的預先拍攝功能，在快門按下之前捕捉自訂0.03秒至1秒的影像，新增的連拍速度加快功能，可暫時改變連拍速度。試用來拍攝劍擊運動員示範，長按即可捕捉到極高速的動作，對焦亦準確清晰，相當驚艷。

Alpha 1 II的AI處理單元，帶來實時識別自動對焦功能。對主體保持對焦，包括即時識別人類的頭部和身體姿勢，並可準確追蹤動物、鳥類、昆蟲和汽車。新增自動模式使相機能夠自動識別目標，無需使用主體模式。即使劍擊運動員戴上面具，同樣能夠辨識是人類；拍攝雀鳥時更能高速鎖定眼部，令相片不致失焦。