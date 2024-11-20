WhatsApp新功能陸續公布 一文睇清有咩更新（不斷更新）

WhatsApp新功能陸續公布 一文睇清有咩更新

開發「People nearby」分享檔案 管理喜愛聯絡人 WhatsApp有很多新功能正在開發中，根據WABetaInfo報道，在WhatsApp Android 2.24.2.20測試版更新中，用家可使用「People nearby」功能，能夠與附近的人共享文件，看起來用法似Apple的AirDrop及Android的Quick Share功能，交換文件、相片及影片更加方便輕鬆。

新增對話篩選功能 快速搜尋未讀及群組訊息 相信不少人WhatsApp中都有大量對話及訊息，打開應用程式並找到正確的對話應該要更快速、無縫且簡單。官方日前宣佈推出全新的對話篩選功能，無需搜尋整個收件箱即可完成這個操作，快速查看對話。



一按即傳即時影片訊息 實試用法似TG WhatsApp為iOS發布24.6.77版本更新，推出三項新功能，包括將去年推出的即時影片訊息推廣至所有用家。另亦可以在播放影片時雙擊快轉及倒轉，以及為對話附件匣的標誌作重新設計。

將增加5個置頂對話 動態影片延長至1分鐘 根據WABetaInfo報道，WhatsApp正在開發全新功能，可將3個以上的訊息置頂，有望未來推出更新，提高溝通效率。

WhatsApp 新功能｜WhatsApp在試用版上開發增加置頂對話至 5 個，有望將在更新推出。

4大實用更新 整理文字內容必學 個人化訊息更省時間 2024年首次加入的4項新功能，全部都與整理文字內容相關，其中必學條列式標題，以後用WhatsApp進行通訊就更方便，Android、iOS、Web及 Mac桌面的用戶都啱用！

WhatsApp新功能2024｜4大實用更新 整理文字內容必學 個人化訊息更省時間（am730製圖）