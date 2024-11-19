國際金融領袖投資峰會｜何立峰稱中國經濟運行總體平穩　一攬子增量措施政策成效日益顯現

國務院副總理何立峰在國際金融領袖投資峰會發表主題演講表示，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，高品質發展扎實推進。近期國家推出一攬子增量措施，政策成效日益顯現，經濟向好勢頭更加鞏固，並惠及香港金融市場，充分說明中國經濟基本面沒有變，經濟發展潛力足、市場廣闊等有利條件沒有變，經濟發展長期向好的大趨勢沒有變也不會改變，辦好自己的事是完全有基礎、有能力、有信心。

何立峰希望香港繼續發揮背靠祖國聯通世界的獨特優勢

他表示，面向未來，三中全會擘劃了進一步全面深化改革、推進中國式現代化的宏偉藍圖，中國推進改革的決心始終堅定不移，對對外開放的大門只會越開越大，隨著各項重大改革扎實推進，必將進一步釋放中國經濟的巨大增長潛力，也必將為全球經濟增長持續注入穩定性和新動能。