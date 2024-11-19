大摩高盛齊唱2025 A股更勝H股 關稅戰反應細 人幣勢貶值

雖然中資股都要面對內地樓市對經濟拖累和美國制裁的風險，但券商高盛和摩根士丹利都認為，A股會更勝離岸市場包括港股。兩行皆認為，在複雜的貿易戰和人民幣貶值衝擊上，A股的敏感度遠低於港股；高盛更指，A股對內地振興經濟政策和寬鬆銀根更為受惠；至於港股則可能最快要在明年首季才會重新跑贏。
近期對中資股一直審慎的大摩，預期恒指在基本情況下明年底見19,400點，對比昨日恒指收19,576點，幾乎「原地踏步」。該行認為，恒指最牛見25,000點，最熊則為14,000點，即較現水平上升28%或下跌28%。
未來數月估值勢必受壓
大摩的報告以「崎嶇的旅程」為主題，預料中資股在2025年將會輕微跑輸亞洲地區；因為中央為免陷入拯救不守規則企業和陷入福利主義的考慮下，明年是較低機會提前大力拯救內房和推動消費，這會令內地通縮壓力維持更長。而美國對華加徵關稅和其他非關稅的限制措施，則會提前反映；令未來幾個月的企業盈利和股市的估值受壓。
高盛料明年有刺激政策跟進
雖然同樣看淡2025中國經濟增速回落，但高盛比大摩樂觀，認為仍能增長4.5%。高盛形容，今年救市已令到股市出現重估，料明年必須有政策繼續推動盈利增長和股市上升；看好消費股，並將健康類股份和券商股調升至跑贏大市；另外，舊經濟的周期股、受惠政府開支、出口以新興市場為目標的股份、人民幣貶值股市都值得留意。
大摩：中央恐難兼顧 看淡內房 消費
大摩則認為，中央難以再兼顧救樓市和振消費，該等股份會跑輸大市；建議投資者採取防守策略，料電訊和公用股、銀行和健康類料跑贏。
不過企業和投資者值得留意的是，大摩預料，人民幣會貶值至1美元兌7.6人民幣水平，高盛則料跌至7.5水平。