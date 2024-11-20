快手上季經調整利潤增24% 日活躍用戶破4億

快手科技(1024)公布9月底止季度純利32.7億元(人民幣，下同)，按年多49.9%；非國際財務報告會計準則經調整利潤淨額39.48億元，升24.4%，符合市場預期；經調整EBITDA錄55.78億元，升12%；收入311.31億元，漲11.4%；毛利169.14億元，升17%。
9個月利潤飆逾3倍
累計9個月，快手錄利潤113.7億元，按年飆3.08倍；非國際財務報告會計準則經調整利潤淨額130.15億元，升1.2倍；收入915.14億元，多13.1%，毛利501.69億元，增25.1%。
日活躍用戶使用時長達132.2分鐘
集團指，上季實現了單季度平均日活躍用戶破4億的里程碑成績，期內快手應用的平均日活躍用戶和平均月活躍用戶分別達4.08億及7.14億，分別增5.4%和4.3%。快手應用的日活躍用戶日均使用時長達132.2分鐘，快手應用的用戶總使用時長多7.3%，日均直播及短視頻播放次數近1,100億。
電商業務GMV多15%
分部表現方面，快手上季線上營銷服務收入176億元，增長20%，主要是由於智能投放能力及算法的持續優化，推動營銷客戶消耗增加；另，電商業務GMV多15.1%，至3,342億元。至於直播業務收入93億元，少3.9%；另，上季度末簽約公會機構數量同比提升超40%，簽約主播數量同比增長超60%。其他服務收入增加17.5%，至上季42億元。
快手今日收報52.55港元，升0.95港元或1.8%。