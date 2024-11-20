蔚來上季虧損擴大 料今季交付量飆逾四成

另外，蔚來公布上月交付近2.1萬輛汽車。有關交付包括公司旗下蔚來品牌的高端智能電動汽車1.67萬輛，以及旗下樂道品牌的家庭智能電動汽車4,319輛。截至10月底今年累計已交付約17萬輛汽車，累計汽車交付量近62萬輛。

蔚來集團(9866)公布9月底止上季淨虧損擴大至50.597億元(人民幣，下同)，去年第三季虧損額為45.57億元，扣除股權激勵費用，上季度的經調整淨虧損為44.126億元，去年第三季則虧損39.53億元。集團期內收入總額186.74億元，少2.1%；毛利20.07億元，多31.8%，毛利率10.7%，多2.7個百分點。

上季交付量創歷史新高

蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌表示，上季度交付61,855輛智能電動汽車，創歷史新高。今年前三個季度，蔚來品牌在中國30萬元以上的純電汽車市場穩居第一，佔據超40%的市場份額，預計第四季度的總交付量將再創新高。蔚來首席財務官曲玉指，上季汽車毛利率提升至13.1%，令季度實現正向自由現金流。

今季收入料升15%至19%

展望今季，蔚來預料汽車交付量介乎7.2萬至7.5萬輛，較去年同期增長約43.9%至49.9%。另外，收入總額料介乎196.76億元至203.83億元，按年多約15%至19.2%。

