藍籌季績｜小米上季經調整利潤升4% 收入破紀錄 電動車佔一成

小米集團(1810)公布9月底止第三季經調整淨利潤62.52億元(人民幣，下同)，按年升4.4%，其中包括智能電動汽車等創新業務經調整淨虧損15億元；純利53.4億元，多9.7%；收入創新高錄925.07億元，大升30.5%；毛利188.81億元，升17.2%，毛利率20.4%，少2.3個百分點；每股盈利0.22元。
小米今日收報28.8港元，升0.8港元或2.9%，成交額46.4億港元，市值7,189億港元。
智能手機出貨量多3.1%
業務分部來看，小米上季「手機×AIoT」分部收入為828億元，增長16.8%，毛利率為20.8%。當中智能手機業務收入475億元，升13.9%，期內全球智能手機出貨量4,310萬台，多3.1%；IoT與生活消費產品業務收入261億元，多26.3%，毛利率20.8%創新高，升2.9個百分點；互聯網業務收入85億元創新高，升9.1%，毛利率77.5%，多3.1個百分點。
電動車收入近百億人幣
另外，集團期內「智能電動汽車等創新業務」分部收入為97億元，佔整體收入約一成。集團上季交付了39,790輛Xiaomi SU7系列新車。截至9月底，累計交付67,157輛Xiaomi SU7系列新車。另外，小米董事長雷軍在發布業績前在社交平台公布，小米SU7已交付超過10萬輛，提前達成全年目標，並稱將衝刺全年交付最新目標13萬輛。
累計首9個月，小米經調整利潤189.18億元，多31.7%；純利145.83億元，升14.4%；收入2569.01億元，多29.9%；毛利541.05億元，升29.2%。