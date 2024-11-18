高級餐飲都外賣！Black Sheep旗下17餐廳 戶戶送奪獨家外賣協議

戶戶送香港區總經理Nick Price表示，這次獨家合作不但回應顧客對高級餐飲外送服務的需求，更體現雙方對提供最佳餐飲體驗的願景。透過是次合作，希望可以充分發揮各自的優勢，讓顧客可以輕鬆地品嚐來自城中最優質餐廳的佳餚。

Black Sheep：外判外送 專注堂食

Black Sheep Restaurants首席營運總監Akbar Butt指，過去5年，GO平台一直是Black Sheep業務發展的重要一環，很高興接觸到樂於家中享受美食的顧客，獲得了很寶貴的經驗。在疫情期間，自家外送平台更成為可以持續營運的關鍵，現時十分高興可以重新專注於堂食體驗，並將外送服務交由值得信賴的專家負責。

