7-11母企｜Circle K母公司會長受訪指收購為成國際零售龍頭　否認會敵意收購

加拿大集團Alimentation Couche-Tard（ACT），也是Circle K集團的母公司，在早前提出收購日本的7-11便利店的母公司Seven & i控股。日本媒體近日到加拿大訪問ACT集團的會長布查德（Alain Bouchard），他指收購7-11母公司是要整合兩大便利店，成為世界零售業的龍頭。在被問到會否作出敵意收購時，布查德予以否認。 日本《讀賣新聞》及NHK等多個媒體在周四（21日）於加拿大向ACT的會長及創辦人布查德，以及集團的行政總裁米勒（Alex Miller）進行訪問。對於收購7-11母公司Seven & i控股，布查德表示：「Seven & i的日本新鮮食品供應鏈非常好，我想把它納入我們的服務當中。」

他指自己去過日本6至7次，對7-11的手卷、壽司以及烏冬的味道都很驚訝。他又指出，北美洲地區的人口正逐步聚集於都市，因此7-11在都市的經營模式很具吸引力，加上國際間對減排的重視，公司已在考慮放棄依賴加油站的經營方式。布查德表示，他們與7-11統合業務，將新鮮產品作更大量和大規模的生產，可以降低相關的售價，對消費者是有好處。 看上日本7-11新鮮供應鏈 對於有關拼購，米勒在接受訪問時就表示不作評論，對於有關ACT提出約7萬億日圓的收購價，米勒僅表示有關的收購價十分具有競爭力，但未有透露會否提高收購價。米勒又表明，他們只關注收購Seven & i的全部業務，否認會只收購部份業務。他又表示，在拼購後雙方會共同投資數碼業務，同時會保留7-11的品牌。至於有關於作出敵意收購的傳聞，布查德就否認。

另外，截至去年為止在美國的便利店業務中，7-11佔8.3%的市場，而ACT就佔3.8%，在合拼後可能面對美國的反壟斷法的審查。布查德指他們在2005及2020年都作出過收購方案，今次是第3次提出有關的收購。他指與Seven & i合拼將可以顥著提升公司的競爭力，他又預計有關當局可能需要在6個月後才會對有關收購採取反應，同時他表示已在思考兩公司合拼後的新名字。