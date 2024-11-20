ESG｜置地公司家基金成立4周年 累計捐款逾1.1億 50萬人受惠

置地公司於2020年11月成立「置地公司家基金」，至今已4周年，並於今日宣布基金的社會公益項目於成立至今已惠及50萬人次，已接近5年內有60萬人受惠的目標。集團企業社會責任部主管胡玉怡表示，「置地公司家基金」4年內有17項策略性捐款專為6至29歲年青人而設；另外10項策略性捐款項目針對解決與住屋相關的社會議題，累計捐款已超過1.1億元。
置樂助人義工貢獻4萬時數
「置地公司家基金」聚焦以促進年輕人向上流動，以及幫助有住屋困難的家庭兩大方向。另外亦於2021年成立義工隊「置樂助人」，至今已在630項社區共融義工活動中，貢獻4萬小時服務時數。胡玉怡又指，集團員工參與義工團隊的比例亦持續上升，由首年8%，大增至目前已有約六成，已超額達標。
明年2月或添一間社區廳堂
基金過去4年資助的項目，包括2023年起聯手香港明愛推出「荃灣廳堂——劏房戶延展生活空間」，將荃灣街市4樓活化成社區樞紐，為區內9百個家庭、合共3千名劏房居民提供服務，她又透露明年2月將有多一個社區廳堂推出。同年，基金亦聯手「要有光」推出青年光房項目，為年青人提供過渡性房屋，協助青年在財務上邁向自力更生。
胡玉怡， 2022年聯手香港社會服務會的「立志闖里程」，由於項目涉及人手龐大，關連30個合作機構，因此令她印象最深刻。項目推行期兩年，主要為1千名劏房青少年提供教育、社交聯誼、親子關係、健康生活及就業體驗等多元學習工作坊。
未來增文化藝術相關項目
除年青人及住屋相關的社會議題，胡玉怡指「置地公司家基金」未來亦會增加在文化藝術相關的項目，包括今年全新推出佳節體驗籌款活動，由即日至2025年1月1日在置地廣場中庭舉行。另外，置地廣場中庭今年聖誕的「Wrap It Up! A Christmas Atelier at LANDMARK」活動，當中門票、慈善義賣、蛋糕店和聖誕慈善攤位的收益，扣除成本後將由「置地公司家基金」撥捐予指定受惠機構，包括香港明愛、香港基督教服務處、要有光和願望成真基金，以支援機構在本港服務青年和弱勢兒童的工作。