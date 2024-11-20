ESG｜置地公司家基金成立4周年 累計捐款逾1.1億 50萬人受惠

胡玉怡表示，「置地公司家基金」4年內有17項策略性捐款專為6至29歲年青人而設；另外10項策略性捐款項目針對解決與住屋相關的社會議題。

置地公司於2020年11月成立「置地公司家基金」，至今已4周年，並於今日宣布基金的社會公益項目於成立至今已惠及50萬人次，已接近5年內有60萬人受惠的目標。集團企業社會責任部主管胡玉怡表示，「置地公司家基金」4年內有17項策略性捐款專為6至29歲年青人而設；另外10項策略性捐款項目針對解決與住屋相關的社會議題，累計捐款已超過1.1億元。

置樂助人義工貢獻4萬時數

「置地公司家基金」聚焦以促進年輕人向上流動，以及幫助有住屋困難的家庭兩大方向。另外亦於2021年成立義工隊「置樂助人」，至今已在630項社區共融義工活動中，貢獻4萬小時服務時數。胡玉怡又指，集團員工參與義工團隊的比例亦持續上升，由首年8%，大增至目前已有約六成，已超額達標。