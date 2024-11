ESG｜置地公司家基金成立4周年 累計捐款逾1.1億 50萬人受惠

未來增文化藝術相關項目

除年青人及住屋相關的社會議題,胡玉怡指「置地公司家基金」未來亦會增加在文化藝術相關的項目,包括今年全新推出佳節體驗籌款活動,由即日至2025年1月1日在置地廣場中庭舉行。另外,置地廣場中庭今年聖誕的「Wrap It Up! A Christmas Atelier at LANDMARK」活動,當中門票、慈善義賣、蛋糕店和聖誕慈善攤位的收益,扣除成本後將由「置地公司家基金」撥捐予指定受惠機構,包括香港明愛、香港基督教服務處、要有光和願望成真基金,以支援機構在本港服務青年和弱勢兒童的工作。