FM財自 | 港股萬水千山總是回

週一（11月18日)中證監發布市值合理的估值消息，帶動中港股市上漲，恒指連跌六日後終作反彈，恒指高開169點，之後震盪上升一度升354點，最高19781，之後回跌升幅收窄大半收在19576，升150點，成交額1410億元為兩個星期以來最低。
小米業績好但股價下跌
今天（11月19日）恒指早段再度反彈，但過不了魔咒時間，10點前已回跌，最高升近180點至19759，仍受壓於昨天高位附近，之後一路回落，上午更一度倒跌，小米公布業績後ADR 上升5%，唯港股高開後回跌逾3%，是繼上周騰訊，阿里巴巴及吉利汽車之後，又一次公布業績好於預期的股份，但股價跌的情況，這種節奏很熟悉。
自從恒指跌回2萬點之下，港股彷彿又回到失落週期，這種節奏又回到9月份之前，其實歷經3年的失落週期磨練，有什麼特色？
失落週期其中的7大特色：
1，沒有牛熊市
2，萬水千山總是回
3，魔咒時間點漲完
4，萬般分析不如一個消息
5，追勢？認真就輸了
6，經常假突破假跌破
7，興奮即回跌，悲觀即反彈
相信這種節奏及週期會在港股市場不斷重演，過程中或有一段漲勢出現，讓人以為是牛市，但最終仍然是回跌收場，面對這種《見升不是升，見跌不是跌》的沒有趨勢週期，必須改變策略來應對。
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